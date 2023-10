La Festa del Cioccolato a Cosenza

Informazioni utili, date e prezzi della Festa del Cioccolato

l’appuntamento con la dolcezza quest'anno torna su Corso Mazziniper la 20° edizione della. La manifestazione – organizzata dalla Publiepa srl in collaborazione con CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – costituisce il clou dell’autunno cosentino e un modo veramente speciale di fare promozione del territorio ponendo sul piedistallo del gusto il prodotto artigianale messo in vetrina non soltanto dai maestri calabresi, bensì da artisti provenienti da tutto lo Stivale.Il requisito tipico risiede nel curioso connubio fra la materia principale (appunto il) e squisitezze locali quali il famosoe il delizioso. Lasi congiunge armoniosamente con l’, una fusione felicemente diffusa dallae daldegli interpreti del mestiere.Prendendo spunto dalla Festa del Cioccolato che si tiene ormai da anni acon l' Eurochocolate , la kermesse cosentina si ritaglia una precisa identità con una portata daa cui dà prestigio la partecipazione di importanti realtà italiane e autorità nel campo della pasticceria confocalizzati sulla lavorazione del cosiddetto “cibo degli dei”.Festa del CioccolatoCorso Mazzini, Cosenza.dal 27 al 29 ottobre 2023.ingresso gratuito.festa gastronomica.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata.