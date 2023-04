Primi d'Italia: a Foligno il Festival dei Primi Piatti

Programma

Solo nel Belpaese poteva essere organizzatoche circoscrive riccamente la tradizione culinaria nostrana. Questa appetitosa maratona del gusto si svolge, per quattro giorni all’insegna della, del, delleunitamente ache rappresentano l'essenza storica della gastronomia rurale trasportata nelle realtà urbane.Sono essenzialmente tre i luoghi dedicati alle: per l'occasione in Piazza della Repubblica viene allestita, dove acquistare la buona pasta italiana artigianale di qualità. In Piazza Matteotti, invece, spazio a, esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici. Nella corte di Palazzo Trinci tocca alle eccellenze alimentari e ai prodotti a marchio protetto dell'. Ledi primi piatti sono servite connelle taverne barocche trasformate per l’occasione innel centro storico.Al momento ildell'edizione 2023 non è ancora stato presentato. Aggiorneremo l'articolo non appena disponibile.I Primi d’Italia – Festival Nazionale dei Primi Piatticentro storico di Foligno (Perugia).dal 28 settembre all'1 ottobre 2023.festival enogastronomico.Giovedì 28 settembre ore 16 - 23.Venerdì 29 settembre ore 10 - 23.Sabato 30 settembre ore 10 - 23.Domenica 1 ottobre ore 10 - 22.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata.da nord percorrere l’Autostrada A1, uscire a Bettolle Valdichiana e immettersi sul raccordo autostradale in direzione Perugia – Assisi – Foligno, oppure prendere l’Autostrada A14, uscire a Cesena Nord, imboccare la E45 in direzione Perugia – Assisi – Foligno.Da sud percorrere l’Autostrada A1, uscire a Orte in direzione Terni – Foligno, oppure prendere l’Autostrada A14, uscire a Civitanova Marche in direzione Foligno.Treni regionali e interregionali fermano ogni giorno alla stazione di Foligno.L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria dista appena 30 km dalla cittadina.