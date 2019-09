Dove fare Bungee Jumping in Italia, anche in tandem

Quanto costa praticare il Bungee Jumping in Italia?

I luoghi più belli per fare Bungee Jumping nel nord Italia

Veneto

Valle d’Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

I luoghi migliori per fare Bungee Jumping nel centro e sud Italia

Abruzzo

Altre possibilità di praticare il Bungee Jumping

La vita è fatta di emozioni, di invenzioni e sempre nuovi modi di intendere il. Poi esistono diversi livelli di, prodotta nelle situazioni più disparate, quando ci misuriamo con qualcosa di estremamente eccitante ma al contempo di elettrizzante e magari all’ombra di un rischio controllato.Certamente ilrende l’idea di ciò di cui stiamo parlando, un’attività che negli anni ha preso progressivamente piede mettendo alla prova. Non è da tutti, infatti, lanciarsi da un ponte legati alle caviglie con un lungo elastico, così elastico da assecondare un vero tuffo nel vuoto fino quasi a farvi toccare il fondo di quel baratro sotto la struttura sospesa.In origine si trattava di unin uso sull’nell’Oceano Pacifico, una maniera di affrancarsi dall’adolescenza per abbracciare l’età adulta. Ci si lanciava dalle torri di bambù assicurati a mere liane. Glisopravvennero a partire dal 1993, realizzati a norma rispettando criteri via via più rigorosi.Oggi glirisultano talmente alti da annullare ogni rischio di offesa fisica, senonché tale disciplina impone la scelta di adeguate strutture in cui poterla praticare senza brutte sorprese.Unodi questo genere non è economico, infatti i prezzi oscillanoper un salto singolo,per un salto in tandem. È pur vero che almeno una volta nella vita la follia si può fare, ma a patto che ci si affidi a professionisti e a una(Standard Italiano Salto con Elastico). Controllare poi le misure adottate, ovvero scegliere una fune garantita per 1.000 lanci, fissare l’elastico tramite cavigliere in tessuto ad alta resistenza e accompagnarlo a una fune di sicurezza di tipo alpinistico.Fondamentale poi comunicare l’esatto(per calcolare lcorrettamnte lunghezza e tipologia di corda elastica) e farsi imbragare sia al bacino che al torace. Bene, ora siete pronti per volare assecondando la forza di gravità e la vostra follia: conto alla rovescia, un bel respiro e giù in caduta libera passando, poi arriva lo, seguono iin risalita e infine ilcon recupero dal basso. Pratica sconsigliata ai cardiopatici, a chi soffre di vertigini o a chi ha piccole o grandi compromissioni all’apparato scheletrico.Iniziamo la nostra rassegna indicando l’, associazione specializzata in lanci daldi(provincia di Vicenza) da un’altezza di 175 metri, valore che lo rende il, con prezzi a partire da € 100.00 e accessibilità da marzo a novembre in specifici sabati e domeniche. Qui è anche possibile saltare in, per condividere al meglio l'emozione di un salto. Maggiori informazioni sul loro sito ufficiale Altra interessante possibilità la offre il, parco divertimenti estivo indicato anche e soprattutto per principianti, dato che la torre di lancio è alta “solo” 60 metri (ma è la più alta d’Europa) e dà sull’acqua. Scopri l'offerta sul sito ufficiale del parco È tra le montagne del magnifico comprensorio valdostano che ilriserva una rampa di lancio per emozioni forti: lasciarsi cadere da qui significa tuffarsi in un vuoto che vuoto non è, così teneramente circondato da alti rilievi, conifere e versanti rocciosi che tessono un’atmosfera veramente incredibile. Al momentosul Pont de Avise e probabilmente l'attività è stata sopsesa.Nella regione sabauda è a disposizione per gli appassionati di sport estremo il(il primo nato in Italia nel 1993), che ad appena 15 km dae 90 daorganizza la sua attività di lancio sul(il famigerato, come lo chiamano qui), alto 152 metri. Lanci in qualunque condizione meteo nei fine settimana fra marzo e novembre, con incluse date speciali come l’8 dicembre e due notturne rispettivamente nei mesi di giugno e settembre. Circa € 100.00 il costo medio. Nel 2003 il centro è stato oggetto di un servizio da parte del programma scientifico “” trasmesso dalla BBC. Maggiori info sul sito ufficiale In localitàci si può recare sul, alto 83 metri. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale di chi organizza i salti.In tanti raggiungevano ilper saltare da 102 metri di altezza, un’emozione a pochi km da. Da qualche tempo peròIldiè ritenuto fra i più spettacolari per la pratica del bungee jumping. Si trova in provincia die collega i comuni di Paderno e Calusco. Costruito in ferro, attraversa una gola del fiume Adda ed è indubbiamente un capolavoro di archeologia industriale in Italia, addirittura candidato nel 2017 per diventare Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Attenzione però:e in fase di ristrutturazione. I salti sono sopesi e non si sa se potranno riprendere nel 2020.Nei boschi dinel comasco è situato il, parco avventura dove si salta da 25 metri. Vi si praticano inoltre paracadutismo, bouldering, parapendio, rafting e canyoning, downhill, ice climbing e kitesurf. Maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale Per chi ama i panorami mozzafiato e gli scenari paesaggistici più avvolgenti sappia che ilè proprio ciò che fa al caso suo. Anel pescarese, presso lo stupendo, ci si lancia dalche registra un’altezza di 104 metri. Si vive così un’esperienza incredibile e liberatoria da marzo a novembre al modico costo di € 80.00. Tutte le info sul sito ufficiale di Jumping Abruzzo organizza eventi di bungee jumping laddove viene richiesta la sua presenza, centri commerciali, sagre e feste. Operano in tutta italia, anche nelle regioni del centro sud. Per scoprire le ultime news e i prossimi appuntamenti potete visitare la loro pagina facebook