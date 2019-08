La Mostra 'Goya in Italia' in Toscana

La mostra in breve

Informazioni utili, date, orari e luoghi della mostra

" è la mostra inaugurata ile secondo il concept dellagiunta negli spazi del, dove accoglierà il grande pubblico, quando verrà spostata, l’e tra i massimi conoscitori dell'artista e, illustre, hanno introdotto l’apertura della splendida esposizione dei due inediti, la cui presenza a Castiglione della Pescaia è stataUn’quella proposta durante questo agosto relativamente a Goya, in quanto prevede l’, ricondotte solo da poco al grande maestro.In un caso si tratta di un’opera che si ispira al, raffigurante lo sbarco di Enea sulla costa laziale, mentre la seconda tela è unancora prima che esteriore di, politico spagnolo di grande fama, a testimoniare il talento di Goya nel raccontare attraverso l’atto della pittura il mondo interiore dei suoi modelli.Una scelta preziosa per un’amministrazione che sottolinea ancora una volta la volontà di dare spazio a una programmazione culturale di altissimo livello.Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombraCastiglione della Pescaia, Vetulonia e Grossetomostra itinerante dal 10 agosto al 30 settembre 2019info su sito ufficiale www.turismocastiglionedellapescaia.it Scopri le altre mostre d'arte in Toscana