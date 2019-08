La Fiera del Cocomero a Castellina in Chianti

Informazioni utili, date e orari della fiera

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per l’ameno borgo senese diè ormai una consolidata tradizione rinfrescare lo spirito e il corpo attraverso i dolci, acquosi bocconi degustati in occasione della, l’appuntamento dell’estate che puntualmente ilporta in paese un lungo stuolo ditutti da vivere con approccio godurioso.Eventi e iniziative si sprecano per le strade del ridente abitato toscano, che già dalla mattina sussulta grazie all’allestimento del, stanziato su via Trento e via Trieste , via delle Mura, via IV Novembre e Piazza del Comune. Centro nevralgico della Fiera è il, luogo di ritrovo per ile lanonché agglomerato di piaceri ai quali fanno capo i deliziosi cocomeri.Ilè visitabile gratuitamente cosiccome ladella Torre. Canti eoffriranno la colonna sonora regalando allegria e spensieratezza. La Fiera del Cocomero trae origine da un’antica usanza in voga durante il periodo del Dopoguerra presso la civiltà contadina, un tempo la primaria forza lavoro di Castellina in Chianti.Fiera del Cocomerocentro storico di Castellina in Chianti ( Siena ).24 agosto 2019.tutto il giorno; musica dal vivo a partire dalle ore 21.30 fino a tarda sera.visita gratuita del percorso espositivo e della terrazza panoramica della Torre.fiera gastronomica.contattare il Comune di Castellina in Chianti al tel. 0577/742311 o inviare una e-mail all’indirizzo amministrazione@comune.castellina.si.it Da Siena conviene imboccare la SS 222 Chiantigiana in direzione di Firenze , seguendo le indicazioni per il borgo, ch’è servito dalla stazione ferroviaria di Castellina in Chianti-Monteriggioni; l’aeroporto di Firenze dista ca. 58 km dalla località.Scopri i principali eventi della Toscana