Forest Camp Tarvisio: vacanze per bambini e famiglie in Friuli Venezia Giulia

Informazioni utili, date, costi del Forest Camp versione estate

Lesono maschi o femmine? Non importa, sono paterne e materne allo stesso tempo, nonché la cornice ideale per unada urlo cosmico. Nel, territorio che circonda lo splendido borgo montano diin provincia di Udine , le meravigliose– dal giugno 2019– coronano un idilliaco comprensorio di vallate, conche e piane mozzafiato la cui dimensione sembra trascendere l’umano realismo al quale di norma siamo abituati.È in quest’angolo di Friuli Venezia Giulia ch’è stato concepito il, un ricchissimodestinato alla fruizione famigliare, unin grado di coinvolgere i bambini quanto i loro genitori (o nonni, zii e parenti), impegnati insieme a scoprire la totalizzante bellezza dellaapprezzando quanto i monti riescono a riservare nel corso della bella stagione. Dismesso l’abito invernale, le titaniche vette disvelano rigogliosi boschi verdeggianti, sentieri nascosti, ciclovie e una serpentina di attrattive davvero stimolante., il Friuli e le sue cime cambiano pelle diventando una meta perfetta, così come perfette si rivelano le località facenti parte della maestosa area lussureggiante, su tutte Tarvisio, prossima al confine fra Italia Slovenia . Le influenze di tutti e tre i Paesi si fanno sentire riecheggiando ovunque fra la gente, le molteplici, ie le terre che attendono di essere calcate.Forest Camp – progetto ideato dalin collaborazione con il- è dunque una sorta di contenitore di eventi, iniziative e servizi a completa misura di famiglia, sigillo sulla promozione a 360 gradi delle attività outdoor a stretto contatto con la soffice erba, gli austeri alberi, le fiere creste, i profumi emanati dalle vallate e i salti generati dalle rumoreggianti cascate.Partecipare è facile, basta richiedere presso l’la, chip card nominativa che dà diritto a usufruire gratuitamente delle strutture convenzionate presso Tarvisio e la Val Canale, potendo inoltre prendere parte a moltissime delleda giugno a settembre, inclusive di. I costi? Accessibili:per il pacchetto 3 giorni,per l’offerta 1 settimana,per i fanciulli under 12 anni. I prezzi si intendono per persona, irrisori se si pensa a quantesi possono vivere all’ombra delle montagne friulane. Ecco allora, ovvero uncon i bambini in montagna nella stagione estiva.Tradotto con “Bagno nel Bosco”, corrisponde alla, una full immersion fisica e mentale nei boschi, atta a corroborare tanto il sistema nervoso quanto quello immunitario, a influire positivamente sulla frequenza cardiaca e sulle difese anticorpali grazie all’inalazione dei terpeni, cioè le sostanze organiche volatili di cui è pregna la. A condurre l’attività è una specialetramite la quale si ottimizza divertimento, rilassamento, ricreazione e sensorialità in accordo con una completa rigenerazione psicofisica. Adatta per tutte le età.Tutt’intorno solo montagne e il potere ipnotico della natura; al centro scorci di libertà e una graziosa roccaforte propedeutica, laospitata dall’, avamposto e isola felice per i bambini che vogliono conoscere da vicino gli animali, imparare a esercitare il rispetto nei loro confronti non mancando di immagazzinare nozioni agricole e imprinting legati all’educazione alimentare.Si impara da piccoli a diventare degli ottimi arrampicatori per domare i rocciosi versanti montani. Ecco perché sussiste questa attività e con essa l’emozione dell’da trasmettere ai curiosi, stimolati a utilizzare le capacità percettive per l’esplorazione delle condizioni ambientali.L’rimane certamente fra le più suggestive che si possono provare in montagna, concedendosi una visita alla spettacolare cascata ch’è ilin Val Raccolana, il cui tratto finale è dagli autoctoni conosciuto come, connubio di bellezza selvaggia e acque limpidissime.Presso lesi trova un’ex miniera di piombo e zinco che, in virtù della sua risonante importanza nel Vecchio Continente, è stata inserita in unarticolato, il, dedalo di gallerie da percorrere a piedi o a bordo di un trenino elettrico, un viaggio nel cuore della montagna dove la tradizione mineraria italiana si è fatta largo ritagliandosi un preponderante pezzo di storia.Nel Tarvisiano davvero nulla è impossibile, lo dimostra il, eccezionaleinstallato all’interno del bosco, un universo adatto a tutti poichè organizzato ina livello di difficoltà crescente. Con ile ilci si sposta da un albero all’altro attraversando ponti sospesi, passerelle, ponti tibetani e tanto di più. Tutto si prefigura all’insegna della totale sicurezza grazie a imbragature certificate e attrezzature a norma di legge.Godere del panorama a bordo di unnon ha prezzo. Lungo un percorso di 880 metri e ben 73 metri di dislivello, si corre in bob fra boschi e prati fioriti, fra curve e rettilinei da affrontare dosando la velocità a proprio piacimento fino a raggiungere i 40 km/h, insomma una corsa adrenalinica mai provata prima.Camminare rimane sempre e comunque il modo migliore di indagare la natura in tutti i suoi aspetti, specie se si è in compagnia di unaabilitata a illustrare i mille e uno segreti di magici scenari boschivi e zone di sommo interesse paesaggistico.L’è il tessuto perfetto per la pratica del, disciplina sportiva in continua ascesa ormai da molti anni. Le escursioni qui assaporano natura incontaminata, pascoli prosperosi e i frutti della terra e dell’allevamento proposti in degustazione dall’Gli zoccoli dei cavalli che toccano e ritoccano aggraziati morbidi sterrati e guanti di terra sono il suono principe delle favolose, l’ideale per giornate rilassanti in un contesto paesaggistico fiabesco, laLe escursioni guidate dicostituiscono da tempo il pane dellache aha legato la propria crescente fama. L’attività si divide in teoria e pratica, un’avventura nella quale i protagonisti risultano gliche li conducono per un’ora nella foresta del Tarvisiano e su e giù per la Piana di Fusine.Forest CampTarvisio e dintorni (Udine)da giugno a settembre.Forest Camp Card € 35.00 per tre giorni, € 50.00 per una settimana, gratuita bambini under 12 anni.progetto promozione turistica.per informazioni e modalità di ottenimento card contattare l’Infopoint PromoTurismoFVG Tarvisio al tel. 0428/2135 o inviare una e-mail all’indirizzo info.tarvisio@promoturismo.fvg.it ; Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano contattabile al tel. 0428/2392 o all'indirizzo mail consorzio@tarvisiano.org; consultabile la pagina Facebook dedicata.