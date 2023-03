La Festa del Vino a Menfi

Informazioni, date e orari di Inycon, la festa del vino

La più antica manifestazione siciliana dedicata alè al contempo considerata un evento ad. Non stupisce allora cherincorra puntualmente novità che tengano testa alla bellezza intramontabile della sua location eccezionale,, cittadina che in provincia disi aggrappa anima e cuore alle tradizione dell’isola i cui protagonisti sono da sempre il nettare di Bacco e le tante delizie gastronomiche.La nuova edizione si terrànella roccaforte del turismo insulare presentando unricco in grado di rendere onore a quella che non è soltanto una bevanda bensì un intreccio di sapienza, cultura e tanta storia.diventa per tre giorni l’epicentro di moltissime iniziative fra le quali il Winebar Mandrarossa, che permette agli avventori di sedersi comodamente per gustare un calice di vino osservando lo splendido panorama coronante la cittadina, rapiti dal gusto e ammaliati dalle bellezze paesaggistiche.Sono coinvolte aziendee vinicole pregiate come ile poi, aziende che rappresentano sul territorio una certezza di qualità assoluta nel comparto relativo ai vini dellaFra un sorso e l’altro fanno capolino l’supportati da, ma anche. Il pubblico ha la possibilità di scoprire non solo i vini autoctoni, ma anche specialità gastronomiche locali tra cui conserve, confetture, oli, liquori e, in aggiunta, formaggi, frutta secca, focacce e una vasta scelta di dolci.Inycon - Menfi e i colori della sua terraPiazza Vittorio Emanuele III, Menfi (Agrigento).dal 23 al 25 giugno 2023.ingresso gratuito.festa enogastronomica.maggioi informazioni sul sito ufficiale dall’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, uscire a Castelvetrano e procedere in direzione Menfi.La stazione di Castelvetrano si trova sulla linea ferroviaria Palermo – Castelvetrano e per raggiungere Menfi occorre proseguire in autobus.Sono dipsonibili collegamenti extraurbani con gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani.