Il Mandrarossa Vineyard Tour a Menfi

La festa del vino a Menfi

Informazioni utili, date e orari del wine tour

Calendario delle aperture

di qualità, l’essenza della: sono le tessere che vanno a comporre il grande inequiparabile mosaico del, esperienza agreste di raffinato fascino il cui palcoscenico,, avrà tutti i riflettori addossosmuovendo l’accalorata terra di Sicilia , perché difficilmente un evento riesce a conciliare con esemplare armonia ed equilibrio un territorio ai limiti del fiabesco, incontaminato come lo sono iassolati, massimi interpreti della diuturna tradizione della, insieme a un’invidiabile collezione diaccostati allaIl Mandrarossa Vineyard Tour ha in programmaa piedi e in bicicletta lungo lache daprosegue fino alla, inoltre tante, tantissimeconcentrate in, epicentro dell’intero spettacolo vitivinicolo rappresentato dalla coinvolgentee dall’accesso diretto a un caleidoscopio di etichette da contemplare nella forma di bottiglie dal colore acceso e dal gusto sensazionale. Il nettare di Bacco non viaggia da solo ma abbisogna di compagni fedeli che ne esaltino il sapore, perciò ecco subentrare idell’isola sicula, ricette custodite e riprodotte con altissimo senso di fedeltà dalle, cuoche sopraffine i cui segreti accentuano la mitica arte dei fornelli a conduzione famigliare.Spazio allora al casereccio senza però escludere il livello di pregio raggiunto daglie dalledi stanza in. Un diverso intento ha invece, location preposta al puro relax (e per i bambini animazione, giochi e ottime merende) di fronte alla stupendache colpisce per il biancore vivido dei suoi ciottoli.Dune sabbiose, riserve naturali e oasi di pace sono le oniriche tappe delle escursioni da compiersi con il mezzo più confacente al proprio life style, in bici, a piedi, a cavallo o in barca sfruttando i corridoi più seducenti del paesaggio, sentieri che registrano lo svolgersi dellao della. Mentre via mare ci si impratichisce nel, via terra si seguono leche condurranno gli avventori direttamente aidisseminati fra calette, spiagge e insenature.È un weekend che difficilmente si potrà dimenticare, una due giorni caratterizzata da albe, tramonti, sole, brezze profumate e portatrici di musica prodotta neiche avranno come protagonisti glisabato alla spiaggia delle Giache Bianche e ila domenica presso Casa Mandrarossa.Sentirete i trattori muoversi fra i vigneti e a quel punto scatterà per voi l’ora della vendemmia di prima mattina tra i filari contraddistinti da grossi grappoli d’uva e calici di vino da poter assaporare nei momenti di pausa nel clima più gioioso e gratificante della sterminata campagna.Mandrarossa Vineyard Tourpartenza dal Welcome Point presso Wine Shop Cantine Settesoli; Casa Mandrarossa, Pineta Molinari, Pineta Pelella, Spiaggia delle Giache Bianche - Menfi ( Agrigento ).7-8 settembre 2019.dalle ore 10.00 alle ore 24.00.ingresso in vigna gratuito, per tutti gli altri prezzi dettagliati consultare il sito ufficiale o rivolgersi direttamente in loco al Welcome Point.tour enogastronomico.consultare questa pagina inviare una e-mail all’indirizzo info@vineyardtour.it Si percorre l’Autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo , si esce a Castelvetrano in direzione Sciacca/Agrigento per poi uscire a Menfi; ci si sposta in autobus per raggiungere la località dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo Scopri i principali eventi della Sicilia