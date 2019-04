Viaggio nel Medioevo a Montalbano Elicona

Informazioni utili, date, orari e prezzi dello spettacolo

Uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario di Montalbano Elicona , paese di 2200 abitanti nell’entroterra della provincia di Messina , è lo spettacolo “” messo in scena dalla Compagnia Batarnù.Siamo in uno dei borghi più belli della Sicilia , che alcuni anni fa ha vinto il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2015; all’interno del suo, da poco restaurato, la compagnia organizza giochi medievali di strada e un’animazione fatta di teatranti, giullari, fuochisti e trampolieri, che si esibiranno per portare il pubblico indietro nel tempo facendogli rivivere le atmosfere del Medioevo, dove per l’occasione si intrecciano storia, animazione e divertimento in una manifestazione pensata in particolare per le famiglie e i gruppi organizzati.A completare l’offerta culturale dell’evento sarà la possibilità di compiere unae al centroLo spettacolo della Compagnia Batarnù si avvale del sostegno dell’amministrazione comunale di Montalbano Elicona ed è in programma ilnei seguenti orari giornalieri: 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16:30 – 17:30.Viaggio nel Medioevo. Castello animato con i Batarnù.Montalbano Elicona (Messina).26-27-28-30 aprile e 1 maggio 2019.spettacoli alle ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16:30 – 17:30.È consigliata la prenotazione (non vincolante) contattando i numeri dell’ufficio turistico 0941 678019 - 347 9711320 (anche via Whatsapp), indicando il cognome del referente, il numero dei partecipanti, il giorno e l’orario.Ulteriori informazioni alla pagina Facebook dedicata.ingresso 4 €.da Messina si raggiunge Montalbano Elicona percorrendo la A20/E90 fino a Falcone , da dove si prosegue in direzione sud su via Manzoni e poi SP110 fino a destinazione.