La Sagra del Castagnolo a San Lorenzo in Campo

Informazioni, data e programma della Sagra del Castagnolo

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La San Lorenzo in Campo è come sempre il grande momento della, avvenimento imperdibile per gli abitanti del paese in provincia di Pesaro e Urbino, che quest'anno tornaper la 65° edizione.Il Castagnolo rappresenta una sintesi di storia, tradizione e passione: non a caso la kermesse di gusto a esso dedicata si annovera. È dal lontano 1955 che vige ufficialmente il culto del Castagnolo, uno dei prodotti tipici regionali proposto di norma nella sua “veste aumentata”, ovvero lache ha ottenuto da tempo ilGlipropongono l’assaggio e la vendita di un autoctono dolce fatto con pasta all’uovo lessata cotta al forno oppure fritta, successivamente imbevuta nel rosolio e, dulcis in fundo, tempestata di zucchero.La Sagra del Castagnolo apre le porte dellaed è l'occasione per assaporare la crescia di Pasqua, assieme a salumi e formaggi. Il pomeriggio è votato all’intrattenimento degli adulti e al divertimento dei bambini costruito su giochi, laboratori didattici e musica. La sera cala il sipario, ma non prima dell’estrazione dei biglietti dellaSagra del CastagnoloSan Lorenzo in Campo (Pesaro e Urbino).10 aprile 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.Ore 9 Cammino dei Lavatoi da San Lorenzo in Campo al borgo di Montalfoglio.Bancarelle e street food.Ore 15 Apertura Stand Castagnoli.Ore 16 Musica con i 4 Brothers.Ore 17 Musica con Il Diavolo e l'Acqua Santa.Ore 19 Estrazione Lotteria del Castagnolo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco (tel. 339 725 5072, email: info@proloco-sanlorenzo.it).all’Autostrada A14 Adriatica bisogna uscire a Marotta/Mondolfo e prendere la SS 424 che conduce al paese.Dalla stazione di Marotta-Mondolfo o Fabriano si prosegue in autobus.L’aeroporto di Ancona è quello di riferimento.