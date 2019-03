La Festa dell'Alloro a Forza d'Agrò

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Ogni lunedì dell’Angelo, quest’anno il 22 aprile, a Forza d’Agrò va in scena la tradizionale, chiamata anche festa du 'ddauru, con la. Siamo in terra sicula, nella piana del messinese per una celebrazione che rende omaggio alla vittoria (da qui l’alloro) di Cristo sulla morte.La Resurrezione del Messia è quindi occasione per una competizione che porta in piazzarealizzati dai più giovani di Forza d’Agrò, condisposte su telai di legno o di canna. Ci si organizza già diverse settimane prima, si sceglie un’immagine sacra e si inizia a riprodurla con le foglie d’alloro, in alcuni casi cucite su stoffa, e si rifiniscono gli stendardi con addobbi floreali.Si premia il più bello, e si parte indallaper tutta via Santissima Annunziata. La suggestiva processione vede sfilare insieme i membri della Confraternita della Santissima Trinità, la banda musicale, gli abitanti del paese e gli immancabili turisti giunti a frotte per partecipare a questo rito, tutti con un ramoscello di alloro tra le mani.A metà della processione, in Piazza Sant’Antonio, l’Arciprete benedice l’alloro e l’, anch’esso portato in processione e simbolo della guarigione spirituale. Il corteo riprende poi fino ad arrivare alla Chiesa della Santissima Annunziata, per la Santa Messa e la premiazione. Gli stendardi più belli vengono lasciati in piazza per farli ammirare ancora per qualche giorno.La festa dell’Alloro di Forza d’Agrò è anche un momento conviviale grazie alla distribuzione delle, le tradizionali ciambelle pasquali che vengono preparare diversi giorni prima della festa e rappresentano il simbolo della prosperità; con la classica forma a treccia, vengono cotte in un forno vicino alla chiesa della Santissima Trinità, vengono impresse con l’emblema della Santissima Trinità e fatte riposare in attesa di essere distribuite prima dell’avvio del corteo.: Festa dell’Alloro e processione dei Sacri Oli: Forza d’Agrò ( Messina : lunedì dell’angelo, 22 aprile 2019: non disponibili: ingresso libero: manifestazione religiosa: tel. 0942721016, sul sito ufficiale del comune: autostrada A/18 con uscita a Roccalumera (da Messina) o Taormina (da Catania ), SS114 e provinciale 16.Scopri tutti gli eventi della Sicilia