Il Festival Biblico in Veneto

Informazioni utili, date e orari del festival

Laè l’atteso evento che avrà luogo in alcune città del Veneto qualicon la promessa – finora annualmente rispettata – di coinvolgere la cittadinanza in un concitato turbinio di incontri sul tema dellaentro un contesto religioso permeato dalla comprensione delle. Vicenza, in particolare, ospiterà la manifestazioneUn’iniziativa, questa, che per quasi un mese farà delle vie, delle piazze, dei teatri e, naturalmente, delle chiese una pangea organizzata di palcoscenici in cui platee di fedeli (ma anche semplici curiosi e laici) e appassionati interlocutori troveranno un punto di contatto nell’indagine dei molteplici significati sprigionati dalla Bibbia.saranno gli argomenti discussi e affrontati in una modalità assolutamente attuale per capire il senso della convivenza e dell’agglomerazione nell’ottica di quel ch’è stato il lungo ma non definitivo processo di antropizzazione guidato da uno spirito di fede e percezione del prossimo.Tutti gli appuntamenti in seno al Festival Biblico incanaleranno verso tre distinte, a iniziare da quellain cui si cercheranno correlazioni fra ie ilapplicato alla contemporaneità. Ulteriori riflessioni perverranno dalle altre due prospettive, quellae quellaIl Festival Biblico non vuol essere una mera sequela di eventi bensì un vero e propriovolto a offrire uno o più orientamenti, plurime visioni e orizzonti sulla realtà che ci circonda e riguarda senza mai perdere di vista il filo conduttore che mette in comunione d’intenti e obiettivi la comunità non soltanto cristiana ma una comunità umana e fraterna. Il tutto si traduce in convegni, scenografie, sipari, concerti musicali e spettacoli da vivere in compagnia.Festival Biblico Verona , Vittorio Veneto, Rovigo dal 2 al 26 maggio 2019.i diversi eventi possono coprire l’intera giornata.contributo libero.progetto culturale.consultare il sito ufficiale contattare il Centro culturale San Paolo Onlus al tel. 0444/1540019 o inviare una e-mail all’indirizzo info@festivalbiblico.it , oppure consultare la pagina Facebook dedicata.Scopri i principali eventi del Veneto