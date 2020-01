Il Carnevale di Canale d'Agordo

Informazioni utili per venire al Carnevale di Canale d’Agordo

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Come tutti gli anni, l’ultima domenica di Carnevale si svolge a, in provincia di, la Zinghenésta, una festa in maschera dalle origini antiche che negli ultimi anni è stata riportata in auge da un gruppo di ragazzi locali, i quali nel 2013 hanno dato vita al Comitato La Zinghenesta.È la la ragazza più bella del paese, eletta annualmente regina della festa, ed è anche il personaggio tipico del Carnevale d’Agordo.Come da tradizione è vestita sfarzosamente, con un corsetto bianco, la gonna pieghettata da festa, i fazzoletti colorati, i nastri, i ciondoli, i fiori di carta, gli scarpét ai piedi, sonagliere alle caviglie e, sulla testa, il Cappello dei Coscritti.Quest’anno i festeggiamenti del, che coinvolgono l’intera Valle del Biois, cominciano di buon’ora: la sfilata parte infatti dain direzione Caviola, per arrivare verso mezzogiorno nella piazzetta di Tancon, davanti alla Casa delle Regole a Canale d’Agordo. É qui viene rivelata la Zinghenésta, la giovane più bella del paese.Dopo pranzo, si ricomincia a fare festa con lae del suo seguito lungo “strada vecia” e “strada nova”, fino ad arrivare in Piazza Papa Luciani.Qui si svolge il, ma prima sarà premiata la maschera più bella sia tra gli adulti che tra i bambini.Durante la giornata si potranno inoltre ammirare le opere dei mascherai e di diversi scultori locali.Segnaliamo infine che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.La ZinghenéstaCanale d’Agordo (Belluno).23 febbraio 2020.ingresso gratuito.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.in auto si raggiunge in 40 minuti da Belluno.Uscendo dall'autostrada A27 Venezia – Belluno e risalendo la Val Cordevole, si gira a sinistra dopo la piazza di Cencenighe in direzione di Falcade. Lungo la strada si incontra Canale d’Agordo.Per chi arriva in treno, la stazione di riferimento è quella di Belluno.Dal piazzale della stazione ferroviaria si può prendere un mezzo della Dolomitibus (linea Belluno-Agordo-Falcade).Dae da, invece, la compagnia di autobus è la Atesina (linea Trento-Cavalese-Penia con cambio a, oppure linea Bolzano-Ora-Cavalese-Falcade).Cortesia foto: - © Sibode1