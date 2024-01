Il Carnevale di Rovato

Informazioni, date e orari del Carnevale di Rovato

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

non è solo un punto di partenza ideale per scoprire la, ma è anche una località eccellente per fare divertire i bambini in occasione del Carnevale. In paese si celebra infatti anche quest’anno il, che si svolgee ha come titolo "Il Carnevale allegro degli animali fantastici".Al concorso a tema delle maschere più belle ci sono in palio premi in denaro per i primi tre classificati, fino a un massimo diLa sfilata è aperta a tutti, ma solo le maschere realizzate materialmente dai partecipanti (non noleggiate né acquistate, quindi) possono concorrere alla vittoria. I gruppi partecipanti, inoltre, devono essere composti da almeno tre persone. L’iscrizione è gratuita.Per il resto ci saranno musica, truccabimbi, animazioni, gonfiabili e frittelle ad allietare il pomeriggio a partire dalle ore 14 in Piazza Cavour.Ricordiamo infine che in caso di maltempo l’evento sarà annullato.Piazza Cavour, Rovato (Brescia).11 febbraio 2024.ore 14 inizia la festa con l'animazione e le iscrizioni al concorso a tema della maschera più bella;ore 14:30 presentazione giuria del concorso;ore 14:45 fine iscrizioni e inizio sfilata sul palco;ore 16:30 premiazioni;ore 17:30 conclusione manifestazione.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale del Comune di Rovato Rovato si trova 20 km ad ovest di, da dove si raggiunge facilmente percorrendo la SP11.A Rovato esiste anche una stazione ferroviaria, posta all’incontro delle linee Milano-Venezia e Brescia-Lecco.