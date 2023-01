Il Carnevale di Ercolano

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Ercolano

Un nuovo appuntamento ai piedi dell’eterno Vesuvio porta una ventata d’aria fresca nella città di. La manifestazione è il, che si svolge per la terza edizione nella cittadina partenopea nel fine settimana delIl centro di Ercolano si trasforma in un grande palcoscenico dove sfileranno anche i divertenti i. Ad affiancare i giganti colorati ci saranno gruppi di ballo, artisti di strada, giostre e animazioni per tutti, mercatini, esposizione e area food.Il Carnevale Vesuviano è anche l’occasione per fare un giro tra i negozi aperti o per concedersi una visita agli splendidi scavi archeologici di Ercolano Carnevale VesuvianoErcolano (Napoli).18-19 febbraio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni completo sulla pagina Facebook dei promotori e sulla pagina Facebook degli organizzatori.