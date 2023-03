La Sagra della Piè Fritta a Fontanelice

Informazioni, data e orari della Sagra della Piè Fritta

Tutti sappiamo quanto è buona la, ma conoscete la sua versione fritta? La si può assaggiare, anzi divorare a, in provincia die ad appena 18 km daFontana, com'è colloquialmente conosciuta la cittadina romagnola, ospita puntualmente nel) la sempreverde, organizzata dall’omonima associazione. Quest'anno la sagra giunge alla 65° edizione, ma sembra non risentire minimamente della sua età.Si inizia alla grande con l’apertura dello stand gastronomico e del, forte di oltre 50 bancarelle sparse per le strade del paese che coadiuvano, se così si può dire, i favolosinei quali viene distribuita la spettacolare, di norma accompagnata ed esaltata da formaggio e salame con un’innaffiata di ottimo vino locale.Con la sagra torna anche la contestuale, i cui rituali cominciano alle ore 14, accompagnati nel loro percorso dai Musicanti di San Crispino. I simpatici animali vengono presentati alla gente accorsa in Piazza Roma, per poi spostarsi verso l’Asinodromo, dove si svolge laalle ore 15.Oltre al programma classico, segnaliamo che le sale dell’Archivio Mengoni ospitano una tavola che espone gli storici piatti celebrativi di tutte le edizioni della sagra e una mostra di archi e frecce dei collezionisti dell’associazione Society of Archer-Antiquaries.Sagra della Piè FrittaFontanelice (Bologna).10 aprile 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.Ore 9 Apertura mercato con oltre lungo le vie del paese.Piazza Roma: apertura stand distribuzione Pié Fritta, accompagnata da formaggio e salame, innaffiati con vino locale.Ore 9:30 Apertura Archivio Mengoni per visite alla torre civica e alle due esposizioni:Esposizione della collezione dei piatti commemorativi della sagra.Rassegna etnografica sul ruolo dell'arco nella storia a cura della Society of Archer-Antiquaries.Ore 13:30 Musica itinerante per le vie del paese con "I Musicanti di San Crispino".-Ore 14 Corsa dei somari (ore 14 apertura cancelli campo sportivo, ore 15 corsa, ore 17 premiazione).Ore 16 Spettacolo di burattini a cura della compagnia "I burattini di Mattia".Ore 19 Chiusura stand distribuzione Piè fritta.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione Sagra della Piè Fritta, sulla pagina Facebook dedicata e sul sito del Comune da Imola basta percorrere la SP610 Montanara in direzione Firenze; viceversa, per chi arriva dalla Toscana basta percorrere la stessa strada in direzione Imola.Per chi viaggia con i mezzi pubblici, dalla stazione deglin autobus di Imola parte la linea extraurbana verso Castel del Rio.L’aeroporto di Bologna dista 57 km.