Il Palio dei Somari a Torrita di Siena

Siamo da quelle parti, doveha elevato ad arte il Palio, ma qui ahanno pensato di distinguersi e hanno voluto fare, con il, prima di tutto una festa ispirata alla semplicità e alla tenacia degli artigiani locali, maestri nella lavorazione del legno. Come da tradizione, infatti, la data è a cavallo di San Giuseppe, patrono dei falegnami. Ecco così i somari, pazienti e fedeli compagni di lavoro.L'appuntamento con il. Edizione dopo edizione (il varo è stato nel 1966) il Palio è diventato un tributo alla secolare storia cittadina, delle sue tradizioni, prima tra tutte quella della buona tavola. E la corsa finale degli animali corona un ricco programma imperniato su due fine settimana di esibizioni di sbandieratori e di tamburini, di prove di destrezza di trampolieri e mangiafuoco, di esibizioni di musica antica.Nelleallestite all’aperto in ogni contrada già il fine settimana precedentesi possono assaggiare idella tradizione locale, dai pici (spaghettoni stesi a mano, serviti spesso con briciole di pane toscano e frammenti di peperoncino) alle frittelle di riso., al pomeriggio, arriva la tanto attesa sfida del: otto contrade, otto somari, quattro giri di pista e un pronostico aperto fino all’ultima curva proprio per la proverbiale testardaggine dei protagonisti.Voi però presentatevi in piazza di buon mattino, per trovare un posto in prima fila e non perdervi il vero pezzo forte del, la sfilata delche precede la gara, con figuranti rigorosamente abbigliati secondo la moda di corte del Quattrocento.Se avete programmato un intero weekend, fate una passeggiata magari lungo il Sentiero del Vin Santo, che collega sul crinale delle colline Torrita di Siena al vicino borgo di Montefollonico, tenacemente avvolto dalle mura.: Palio dei Somari: Torrita di Siena (Siena): dal 16 al 24 marzo 2024.ingresso gratuito.rievocazione storica.: maggiori informazioni sono disponibilli sul sito uffficiale e sulla pagina Facebook del Palio.: siamo vicini al confine tra Toscana e Umbria, circa 60 km a sud-est di Siena, sul percorso dell’A1, Autostrada del Sole (il casello Val di Chiana è a 6 km).Trasporto pubblico: fermano a Torrita di Siena i treni regionali della linea Chiusi-Chianciano Terme-Siena.