La Fiera di Expo Sana a Mariano Comense

Voglia di star bene e di vivere in modo naturale, è il leitmotive diche apre i battenti per la sua settima edizioneIn mostra si trova l’eccellenza dei prodotti e dei servizi pere conservare un giusto equilibrio psicofisico. Sono oltreche solitamente affollano la fiera, attirati da un ricco programma di workshop, eventi collaterali e laboratori dedicati a tanti temi diversi.Le categorie presenti in fiera sono moltissime, un po’ per tutte le esigenze: la, con prodotti di cosmesi naturale e biologica; l’, con detersivi ecologici e spazio alle energie rinnovabili; l’, con focus sul cibo biologico e dietetico, integratori, alimenti senza glutine e molto altro; locon stand di palestre e centri fitness; la, con centri termali e di benessere, erboristerie e discipline olistiche e naturali; l’, con attrezzatture ecologiche ed ecocompatibili per ufficio e negozi, articoli per la casa e bioedilizia; l’e infine ilcon tante proposte per le proprie vacanze con soluzioni eco sostenibili e location green.Durante tutta la durata di Expo Sana è in funzione anche un ristorante con cucina vegetariana, vegana e bio-naturale.: Expo Sana: Palazzo Storico delle Esposizioni, via Matteotti 8, Mariano Comense (Como).: dal 24 al 26 gennaio 2020.: venerdì dalle ore 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20.: ingresso libero.: fiera.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo a una ventina di chilometri da; per raggiungere Mariano comense si può seguire la SS36 per Lecco con uscita Verano Brianza o SS35 ex Milano-Meda uscita 12 (Meda), o ancora la A9 Como-ChiassoUscita Lomazzo Nord e poi SP32 in direzione Lentate sul Seveso/Novedrate.