La Favola di Natale Magic Garden a Castel d'Azzano

Informazioni utili, date, orari per visitare il mercatino

Respirare un'atmosfera magica, in linea con il clima unico e speciale del Natale: è questa l'opportunità che può essere accolta visitando a Castel d'Azzano la, una location in cui ogni dettaglio dà la sensazione di trovarsi all'interno delSin dall'accoglienza si resta favorevolmente impressionati dalin cui gli alberi ondeggiano veramente.Tra, sotto le stelle del cielo, ci si imbatte in un simpaticoche, insieme con i folletti, fa da guida nel villaggio, che si estende su una superficie di più di, tutti al coperto.L'esposizione, in paratica un grande mercatino natalizio , comprende articoli per decorazioni floreali e una vasta gamma di, realizzati in tanti colori differenti e con vari materiali. Oltre ai villaggi animati Lemax, i visitatori hanno la possibilità di scoprire da vicino un, di essenze e di candele grazie a cui a ogni ambiente può essere conferito un profumo di festa unico.All'interno è disponibile une il sabato e la domenica chi lo desidera può addirittura. E a proposito: domenica 9 dicembre i bambini conosceranno Babbo Natale. Non solo potranno stringergli la mano, ma addiritturacon i regali desiderati e farsi ritrarre in foto insieme con lui. Sicuramente un'occasione da non lasciarsi scappare, ma in ogni caso gli altri giorni è possibile scattarsi una foto ricordo sedendosi sul, allestito nel bosco delle fiabe.La lista delle proposte da conoscere e da cui farsi tentare è davvero lunga, con tutto ciò che serve per apparecchiare e addobbare la tavola in occasione delle feste, alberi di Natale sia veri che artificiali, le statuine del presepe create da bravissimi artigiani, e tanteper il vostro Natale

Nome: Favola di Natale Magic Garden

Aperture: tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio (chiusura prevista solo per il 25 dicembre e per il 1° gennaio).

Biglietti: l'ingresso è gratuito ed è consentito anche ai cani, a condizione che vengano tenuti nel carrello, nel trasportino o in braccio.

Orari: dal lunedì al venerdì l'orario di apertura è dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, mentre il sabato e la domenica fino al 24 dicembre è previsto orario continuato.



L'appuntamento, insomma, è a Rizza di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, presso la Floricoltura Quaiato, per un vasto assortimento di idee regalo, tra cuscini luminosi, luci per interni e tanti altri prodotti a tema da cui lasciarsi ispirare.



Maggiori info: sito ufficiale

