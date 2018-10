Dit'Unto: Festival del Mangiar con le Mani a Castelnuovo Berardenga

Informazioni utili, date, orari per partecipare al festival

Mangiare con le mani è una propensione atavica di qualunque essere umano, ingentilito dal progresso e dalle buone maniere, eppur desideroso ogni tanto di poter uscire del seminato. Beh, lo potete fare a, il grande appuntamento enogastronomico annuale diin provincia di Siena Tutta la veracità di una terra come la Toscana esonda nel corso di un evento che ilporta in frazioneil piacere di “toccare con mano” (e leccarsi le dita) i derivati dell’e dello(anzi diciamolo in italiano, “cucina di strada”, altrimenti i toscani giustamente si arrabbiano) e che ha macinato sontuosi numeri nell’edizione del 2017, con 9.000 avventori, 80 volontari impiegati nell’organizzazione e gestione, 32.000 porzioni di cibo servite, 7.000 bicchieri di vino, 48 stand dislocati nel paese, 8 chef stellati invitati, 4 regioni coinvolte e 3 piatti internazionali.Creata dall’con ile la collaborazione di osterie locali e media partners, la manifestazione coniuga un rustico approccio ai fornelli con introduzioni certamente più eleganti, l’amore per le fonti di gusto, i sapori e la dovizia nel tradurre ricette che sono fucina di godurie epicuree, riunendo diverse categorie di fruitori il cui comun denominatore – manco a dirlo – è la passione per il luculliano approvvigionamento.Tante quest’anno le aziende, i ristoranti e le attività ricettive che si metteranno in gioco proponendo al pubblico le proprie primizie, fra queste la crema di patate e porri con sfera di baccalà cucinata dal, i formaggi a latte crudo del, la salsiccia affumicata al ciliegio deie il pancotto broccoli e salsiccia su letto di pomodoro realizzato da, special guest di questa edizione. In tavola c’è molto di più, un campionario di squisitezze inebrianti a base di carne, pesce, verdure freschissime e nuove sperimentazioni anche a livello di primi piatti.Ad accompagnare i bocconi lungo il tubo digerente ci pensano lee iin ambito toscano e nazionale. L’intrattenimento passa da variegate attività per grandi e piccini come le letture di fiabe, l’animazione di Tata Mikela e Mago Simon e l’arte di strada del Duo Pass Pass. A chiudere l’anello tanta musica e divertimento per ridere a sazietà.Dit’Unto – Festival del Mangiar con le ManiVilla a Sesta – Castelnuovo Berardenga (Siena).14 ottobre 2018.dalle ore 11.00 alle ore 20.00.€ 15,00 5 ticket degustazione oppure 2 ticket degustazione vino + 2 ticket cibo + calice Dit’Unto, € 10,00 3 ticket + 1 gotto del vinaio.festival enogastronomico.consultare il sito ufficiale Prenotabile l’Untobus, servizio navetta in partenza da Siena al costo di € 5.00 andata e ritorno; possibilità di lasciare l’auto a Siena in zona Viale Toselli prima di salire sull’autobus GT di Tiemme diretto al festival.Scopri tutti gli eventi della Toscana