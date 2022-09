La Sagra della Castagna a Curti di Giffoni Valle Piana

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Dopo due anni di sosta per la pandemia latorna protagonista dell’autunno a, frazione di, in provincia di. L'appuntamento con la 46° edizione della festa è nel fine settimana delSiamo sui Monti Picentini a 435 metri s.l.m., in un contesto naturale dove nascono ottime castagne che puntualmente vengono proposte ai tanti visitatori della sagra. Gli ospiti come sempre qui trovano anche le tante: negli stand si servono pasta, pizze, panini, caciocavallo impiccato, zuppa di fagioli, dolci e vino, accompagnate da balli, musica popolare, mostre e gonfiabili per bambini.Ti piacciono le castagne? Leggi anche il nostro articolo sulle più importantiSagra della CastagnaCurti, frazione di Giffoni Valle Piana (Salerno).21-22-23 ottobre 2022.ingresso gratuito.stand aperti dalle ore 19:30, domenica anche a pranzo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.da Salerno si può raggiungere Curti viaggiando sulla E45 e uscendo a Pontecagnano, da dove si prende la SP25a in direzione di Giffoni Valle Piana. Da qui si procede in direzione nord sulla SP26c fino a Curti.Sarà disponibile anche un servizio navetta serale gratuito per raggiungere la sagra.