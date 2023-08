La Fiera degli Uccelli a Montopoli in Val d'Arno

Informazioni, date e orari della Fiera degli Uccelli

Calendario delle aperture

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè una manifestazione che a(provincia di Pisa) perdura dal 1360. I primi passi li mosse nelle vesti di Mercato dei Falconi e si teneva in Via del Falcone puntualmente il 29 settembre finché non si decise di cambiare giorno, spostandola all’ultima domenica del mese.Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e ad altre circostanze, è finalmente in programma la, che si svolgeràdalle ore 6 alle ore 20 presso il campo sportivo “Bianco Bianchi”, supportando i numeri che hanno reso grande un appuntamento fieristico di primo livello: 32.000 metri quadrati di esposizione, più di 60 punti vendita e 500 cantori in gara risultano dati estremamente importanti per determinare un flusso di visitatori crescente anno dopo anno, attualmente attestato sulle 15.000 unità.L’evento dedica ampi spazi e risorse commerciali aima altresì adinerenti la caccia, quindi si possono trovare esposti alla vendita richiami, zimbelli, vestiti, calzature, giochi da caccia insieme a libri sulla materia e letture a tema. Nelle gare concorreranno esemplari di merli, tordi, sasselli, allodole e fringuelli, impegnati in unatutta da seguire con orecchie ben aperte.Non soltanto uccelli, però, perché inc’è anche l’attesacon lunga passerella di cani di piccola, media e grande taglia, premiati da una giuria specializzata non tanto per la relativa bellezza quanto per la simpatia e le peculiarità. L’iscrizione al corteo dei quadrupedi è gratuita e a tutti i padroni verrà consegnato un diploma di partecipazione.La giornata vedrà inoltre l’apertura dellonel quale si potranno gustare i ciaccini al forno, ma ci saranno anche spettacoli e intrattenimenti per tutti.Fiera degli Uccelli e degli animali da cortilecampo sportivo “Bianco Bianchi”, via Bulignano, Montopoli in Val d’Arno (Pisa).24 settembre 2023.dalle ore 6 alle 20.entrata a offerta libera.L'iscrizione alla gara di canto è a pagamento.fiera mercato.ore 6 aperura fiera;ore 6:30 iscrizione dei soggetti partecipanti alle gare;ore 7 chiusura iscrizioni;ore 7:15-9 gara di canto;ore 9:30 ricevimento delle Autorità;ore 10:30 proclamazione dei vincitori;ore 11:30 premiazioni;ore 16:30 sfilata canina;ore 20 chiusura fiera.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dell’evento.Montopoli dista circa 35 km da Pisa percorrendo la SGC Firenze-Pisa-Livorno.Nel giorno della manifestazione sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Marconi e dalla Chiesa di San Sebastiano e arrivo al campo sportivo.