I Cortei storici medievali a Gravina in Puglia

Rullino i tamburi, squillino le trombe: aè già tempo del, una suggestiva rievocazione che la terza settimana di settembre compie un viaggio a ritroso nel tempo fino al 15 agosto 1289, giorno in cuioffrì in donazione il feudo di Gravina alIlorganizza il– in collaborazione con il- una delle rassegne storiche più belle d'Italia che descrive in emblematici attimi “la storia di un popolo attraverso i secoli” (citazione tagline ufficiale). Nello splendido borgo in provincia di Bari si danno appuntamento numerose associazioni provenienti da tutto lo Stivale, unite nel cementare il senso di appartenenza e di identità culturale attraverso la riscoperta delle, degliespressi tramitecontestualmente a, aspetti questi a beneficio di una promozione del territorio quanto mai fondamentale.Nel rione antico fanno la loro comparsariprodotti in base ai criteri riferibili al XIII secolo. Il Raduno intreccia sapientemente l’animazione dialla fedele ambientazione tessuta da(vestiti con abiti realizzati a seguito di ricerche effettuate su precise iconografie del XIII secolo afferenti Nobili della Corte Angioina, Nobili della Corte di Gravina, Notabili della Universitas, monaci appartenenti a diversi ordini, Borghesi di Gravina, soldati e popolani),sul doppio livello sociale e culturale, comprendendo peraltro la concorrenza coeva di attività qualied. Nel ricco calderone della festa rientranonelle piazze del Centro Storico, spettacoli diPer l’anno 2018 la rassegna è stata inserita nell’ottenendo il media partner della rivistaRaduno Internazionale dei Cortei storici medievaliGravina in Puglia (Bari)15 e 16 settembre 2018dalle ore 10 alle ore 24.00 ca.ingresso gratuitorievocazione storicaconsultare l'appositadel sito ufficiale del Centro Studi Nundinaeinviare una e-mail all’indirizzo info@nundinae.it Percorrere l’Autostrada A14 fino a Matera, da qui imboccare la SP 53 (SS 97 delle Murge se si arriva da Canosa o Foggia oppure la SS 96 se provenienti da Bari o Potenza); la cittadina è provvista di stazione ferroviaria propria; l’aeroporto più vicino è quello di Bari, distante 60 km dal borgo.Scopri tutti gli eventi della Puglia