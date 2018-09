La Festa dei Funghi a Forni di Sopra

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Segnate in calendario un weekend all'insegna dei sapori del sottobosco perché a Forni di Sopra, nelle Dolomiti friulane, si fa festa con la Festa dei Funghi. Nei tanti stand gastronomici non c'è che l'imbarazzo della scelta tra i tanti piatti della tradizione a base di funghi, prelibatezze locali acquistabili tra le tante bancarelle del mercatino che si snoda per le vie del borgo. Sabato alle 16.30 si inaugura la mostra micologica, visitabile anche domenica dalle 9.30, per imparare a riconoscere quelli commestibili e quelli che vanno evitati. Sempre sabato 8 si può assistere a uno spettacolo a tema medievale con giochi d'armi, giullari e musici. Nel weekend vengono organizzate diverse attività didattiche come escursioni con guide micologiche e passeggiate naturalistiche anche per bambini. L'edizione 2018 della Festa dei Funghi si svolge in concomitanza con la 2° edizione della Festa del Castello, i cui resti si trovano vicino all'antica strada che guadava il Tagliamento.

Festa dei funghi
Luogo: Forni di Sopra (Udine)
Date: dall'8 al 9 settembre 2018
Tipo: sagra gastronomica
Come arrivare: Forni di Sopra si raggiunge facilmente percorrendo l'A27 Venezia-Belluno con uscita a Longarone.