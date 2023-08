La Festa Patronale a Castello d'Agogna

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa Patronale

Calendario delle aperture

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, località della Lomellina in provincia di, ogni anno a settembre ritorna la. In programma, sono quattro giorni di eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale e organizzati dalle associazioni e dagli esercenti locali.C'è un po' di tutto: cultura, sport, intrattenimento e, ovviamente, buona cucina ad attendere gli ospiti. Non manca nemmeno il, aperto tutti i giorni, e il grandedi chiusura.Dalle ore 18 sul controviale di via Milano: ApeRisotto d'la Festa.ore 21 Chiesa della Natività di maria Santissima: concerto della Corale Laurenziana.Dalle ore 19 presso Piscine Oasi Castello: Porchetta Party. Paninic, birra e musica con gli Esatonic. entrata gratuita.Dopo la messa delle ore 11, Aperitivo nel Borgo, raccolta di beneficienza.Ore 15:30 presso la casa parrocchiale: Tombolata.Ore 19:30 presso il centro sportivo Oasi Castello: 1° Sagra della Polpetta.Dalle ore 21 musica con Mauri Orchestra.Presso il centro sportivo Oasi Castello: Cena dell'Amicizia aspettando i fuochi.Intrattenimento musicale con i Gruppo 2.Ore 22:30 Spettacolo pirotecnico.Festa PatronaleCastello d’Agogna (Pavia).dall’8 all'11 settembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune e su Visit Pavia da Pavia SS 35, proseguire sulla SS 596 superato Borgo Ticino, oltrepassare Carbonara al Ticino e Garlasco e svoltare presso Mortara sulla SS 494 in direzione della località.In treno si arriva alla locale stazione.L’aeroporto di Milano Malpensa dista 57 km.