La Notte Verde a Castiglione d'Otranto

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Giunta alla XI edizione, la(frazione di) accende il Salento con una festa unica nel suo genere, dedicata al patrimonio rurale e alla cultura del territorio per uno sviluppo sostenibile.Il programma che si sviluppaè davvero ricco di momenti di riflessione, ospiti illustri, performance, laboratori, per una riflessione generale sulle tematiche ambientali. La nuova edizione è, nel centenario della sua nascita.Una riflessione per intordurci all'appuntamento viene proprio dalle sue parole: "“Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli intellettuali. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto, «assurdo », non di buon senso. (...) Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone. Poiché erano esclusi da tutto, nessuno li aveva colonizzati.”Ilalla Notte Verde vera e propria. Durante le tre giornate sono in programma tanti incontri e laboratori, così come per la grande festa dellasi susseguono per tutto il paese dialoghi, visite, mostre, percorsi, degustazioni, laboratori, performance di teatro e musica, per un grande evento in grado di richiamare un pubblico sempre più numeroso e attento alla qualità dei prodotti della terra.Per valorizzare la cultura del buon cibo, durante la manifestazione ci saranno i(contrassegnati dal logo Notte Verde) che propongono piatti preparati con prodotti organici e locali provenienti dalla rete dei Coltivatori di Cambiamento.: Notte Verde: Castiglione d'Otranto (Lecce).: dal 29 al 31 agosto 2022.: ingresso libero.: festival.29-30 agosto giornate di anteprima;31 agosto Notte Verde.Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una cinquantina di chilometri a sud die per raggiungere Castiglione d'Otranto è sufficiente seguire la SS16 e SS275.