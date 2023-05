I fuochi d'artificio a Limone sul Garda: Yellow Night

Informazioni, date e orari dei fuochi d'artificio

Basterebbe la sua vantaggiosissima posizione geografica, l’innata bellezza e il delizioso clima in equilibrio fra mitezza e freschezza, manon si accontenta del fascino e del blasone acquisito in tanti anni, preferendo alimentare costantemente il turismo con iniziative che attraggono in continuazione visitatori e curiosi.È il caso di una serie di suggestiviche ogni estate puntuali vestono di colori lo splendido, che per l'occasione si trasforma in uno specchio che riflette il gioco di luci deiPer questai fuochi d'artificio sono in programma il, ile ilsul Lungolago Marconi, dove i turisti possono assistere allo spettacolo.Yellow Night e spettacoli pirotecniciLungolago Marconi, Limone sul Garda (Brescia)9 luglio, 14 agosto e 24 settembre 2023.gratuito.festa d’estate.Domenica 9 luglioore 21 Limone Live Music sul Lungolago Marconiore 22 fuochi d'artificio.Lunedì 14 agosto Yellow Nightdalle ore 20 intrattenimento e animazione per bambini;a seguire fuochi d'artificio.Domenica 24 settembreore 21 Limone Live Music sul Lungolago Marconiore 22 fuochi d'artificio.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Limone sul Garda è attraversato dalla SS 45bis Gardesana Occidentale.Si può arrivare in autobus con le linee S202m, LN027 ed LN012, oppure con il battello del servizio Navigazione Laghi.Gli aeroporti più vicini sono il “Valerio Catullo” di Verona Villafranca e il “Gabriele D’Annunzio” di Brescia Montichiari, entrambi molto comodi.