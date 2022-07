La Sagra della Busiata a Salemi

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la, evento enogastronomico che nel borgo dicelebra la pasta lavorata a mano più famosa dellaDa tutta l’isola giungono qui in provincia divisitatori per partecipare in veste di degustatori alla gara che mette in competizione cuochi esperti nella preparazione di questo primo eccezionale. L'appuntamento con laè l'La prelibatezza culinaria del territorio trapanese necessita di una conditio sine qua non, cioè l’essere accompagnata da una vasta gamma di, uno per ciascuna portata che si differenzia per il sugo atto al condimento. Alla manifestazione collaborano ovviamente idi Salemi e quelli limitrofi, uniti nel cuocere e servire non meno di, la busiata il cui nome deriva dal termine busa, il peculiare ferro da calza che le massaie usano per realizzare la forma simile allo spaghetto ma molto più corposo, calloso, permeabile e gratificante al palato.dislocati in tutto il centro storico vanno a comporre un percorso nel gusto, nella musica e nella cultura, e in queste postazioni – sette per essere precisi – si potranno assaggiare tante varianti dell’antica ricetta, la busiata gluten free per celiaci, la vegana, l’integrale a base di grano di Tumminia, la busiata all’uovo, al pesto e alla salsiccia. Per chiudere, niente di meglio della frutta fresca di stagione, della frutta secca, dei dolci tipici siciliani (sfinci, cannoli, cassatelle), gelato e granita., esibizioni, laboratori,ai principali musei e monumenti cittadini (ricordatevi che Salemi è uno deie fa parte del club de I borghi più belli d’Italia) si aggiungono all’offerta di una kermesse del gusto organizzata dalin collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Ristoratori Aliciensi.Sagra della BusiataSalemi (Trapani).8-9 agosto 2022.ingresso gratuito, prezzi secondo tipologia di degustazione.sagra enogastronomica.8 agostodalle ore 19: Sagra della Busiata...nel Borgo;ore 19 centro storico: Sud Street Band;ore 21 via Amendola n°51: Favole di sabbia (di Lidia Angelo).9 agostodalle ore 19: Sagra della Busiata...nel Borgo;ore 19 centro storico: Sud Street Band;ore 21 Piazza Alicia: Zagara 'n Ciuri;ore 21 via Amendola n°51: Favole di sabbia (di Lidia Angelo).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e sulla pagina Facebook di VisitBorgoSalemi dall’Autostrada A29 con prosecuzione in SS 188, le auto hanno a disposizione ampi posteggi nella parte bassa della città.