La Fiera Nazionale dell'Artigianato a Margherita di Savoia

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una splendida vista sul mare, il fragoroso rumore delle onde e il profumo dello iodio e del sale: sono questi i fattori che da tradizione aaccompagnano la, nota anche come Fiera del Fenicottero Rosa, giunta quest'anno alla XI edizione.La kermesse torna sulnel periodo più caldo dell’estate,, quando la località in provincia dicanalizza l'attenzione sull’eccellenza dei prodotti artigianali di qualità e perle culinarie pugliesi.Il Codacons ha segnalato in passato lanella lista delle Fiere più belle d’Italia: in effetti i dieci giorni organizzati dalla Pro Loco di Margherita di Savoia in collaborazione con ArtigianinPiazza e con il Patrocinio del Comune sono veramente un piacere per gli occhi e per lo spirito.Una vacanza da queste parti permette di sfruttare il sole dalla mattina al tramonto stando sdraiati sulla sabbia di una delle principali, rilassarsi allee all’ombra degli arbusti della Riserva Naturale.Alla sera, sotto le stelle, spuntano gli espositori, tanto che il lungomare si trasforma in un corridoio di visitatori e turisti interessati a esplorare gliche propongono ceramiche, candele artistiche, gioielli, manufatti di qualunque materiale, ma anche prodotti enogastronomici come salumi, taralli, pasticceria, formaggi, birra artigianale e vino a non finire.Mostra Mercato dell’Artigianato e dei Prodotti TipiciLungomare Pedonale Cristoforo Colombo, Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani).dal 10 al 21 agosto 2023.dalle ore 19 alle 2 a.m.ingresso gratuito.fiera campionaria.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a artigianinpiazza@libero.it. Tel. 349 3767031.dall’autostrada A14 si esce al casello di Andria-Barletta, da dove si prosegue sulla SS170, SS16 e SS113 fino a Margherita di Savoia.La stazione ferroviaria più vicina si trova a Barletta, 10 km dal centro abitato, ed è collegata alla cittadina da linee autobus extraurbane.L’aeroporto di riferimento è quello di Bari.