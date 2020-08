Calici di Stelle a Donnafugata, Contessa Entellina

Per quanto riguarda i vini sarà Antonio Rallo, il winemaker dell’azienda di famiglia, a presentare una selezione di prestigiose etichette di Donnafugata, tra le quali figurano alcune

ormai fuori commercio

del

il

.

L'occasione è ottima per assaggiare piccole produzioni di pregio che provengono da vigneti e territori unici (Etna, Vittoria, Contessa Entellina e Pantelleria). Come sempre, sarà posta grande attenzione

agli abbinamenti

.

Informazioni utili, date, orari e prezzi degustazioni

Coordinate GPS: N 37.7281034, E 13.0368555.

La Tenuta Donnafugata è in territorio di Contessa Entellina, ma percorrendo la S.S. 624 non bisogna seguire le indicazioni "Contessa Entellina", bensì restare sulla statale fino al km 60 (conviene guardare le tabelle chilometriche).

Palermo sulla SS624 si vede sulla sinistra la cantina e poco più avanti (al km 60) sulla destra si prende la rampa di sovra passaggio per entrare nella tenuta.

Arrivando da Sciacca, invece, si vede la cantina a destra; in questo caso si prosegue per poco più di 1 km e alla rotatoria di Contrada Cavallaro, si esce e si torna indietro in direzione Sciacca, per potere imboccare sulla destra la rampa del sovra passaggio di accesso alla tenuta.

Calendario delle aperture

La notte del 10 agosto, quella di San Lorenzo, tra i filari della Tenuta di Donnafugata va in scena il tradizionale appuntamento con Calici di Stelle, una manifestazione ormai giunta alla XXIII edizione che quest'anno si svolge con un format inedito per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. L'evento, riservato a un numero limitato di persone, si tiene in giardino, dove è assicurato il distanziamento dei posti a sedere. La manifestazione promossa dal Movimento Nazionale Turismo del Vino si fa ancora più magica grazie alla performance artistica di Josè Rallo, voce solista che proporrà assieme ai musicisti ospiti un'inedita performance multisensoriale che abbina a ogni vino un brano, il cui ritmo accompagna le sensazioni della degustazione.