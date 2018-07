La Festa del Mare a Levanto

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

La sera delle acque del golfo disi accendono delle luci di 10 mila lumini, uno spettacolo reso ancora più unico dai fuochi pirotecnici che chiudono la 50° edizione della tradizionale. Nata nel 1968 in onore diapostolo, patrono dei marinai, vede nel grandioso spettacolo pirotecnico il suo epilogo e prende l’avvio già dal 22 luglio – anche se già il 21 ha luogo il tradizionale pellegrinaggio a piedi – con tanti appuntamenti da non perdere. Organizzata per rievocare la fondazione del comune spezzino, la Festa del mare ci riporta all’anno 1230 ai tempi dei "signori" Da Passano.si alternano momenti di preparazione religiosa ad eventi di rievocazione storica, mentre le rappresentazioni più spettacolari si concentrano tra il 24 e il 25 luglio.Ildi Dame e cavalieri si snoda già nel pomeriggio del 24 dal borgo vecchio lungo "via dei monti" (oggi via Garibaldi) fino all'antica cinta di mura, per ricevere gli ospiti in arrivo dagli altri casati. Larientra così verso la Loggia medievale, dove viene rievocata la storia dei Da Passano e il motivo del tributo a San Giacomo Apostolo. Esibizioni di, sfide die antichisono il programma della sera.Per il 25 luglio è previsto il gran finale con l’(dalle 16 in piazza della Loggia) e l’arrivo dell’imbarcazione “U Dragun” di Camogli (alle 18). Lacon la cassa del santo in testa e i crocefissi in legno portati a braccia sfila per le vie del centro fino a mare, allo scoglio della Pietra; da qui l’antica imbarcazione si muove tra la luce tremula dei lumini galleggianti per deporre una corona in acqua in onore dai caduti, mentre i tanti spettatori si apprestano a stare con il naso all’insù per ammirare gli spettacolariche illuminano la baia.: Festa del Mare: Levanto ( La Spezia : dal 22 al 25 luglio 2018: non disponibili: ingresso libero: rievocazione storica e spettacolo pirotecnico: sul sito ufficiale del comune e sulla pagina facebook : siamo a una quarantina di chilometri a nord di La Spezia, da qui si può raggiungere Levanto con la statale 1.Scopri tutti gli eventi della Liguria