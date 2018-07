La festa della Birra a Cassano delle Murge

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Come ogni anno, ormai siamo arrivati alla ventiseiesima edizione, ci si ritrova in gran numero sull'aia dell'Agriturismo Amicizia di Pierino Caponio aper lain programma quest’annoLa festa della birra di Cassano attira tra i paesaggi che caratterizzano la murgia barese centinaia di curiosi pronti a “tracannare”e a degustare i sapori murgiani nell’ampia area allestita con servizio al tavolo.Nel palinsesto della Grande Festa di Pierino tanti eventi, dallarock al jazz, da spettacoli di cabaret alla musica popolare; ogni sera un appuntamento musicale diverso con tantead artisti importanti, da Ligabue ai Negramaro, da Laura Pausini ai Modà.La quantità di birre da provare è impressionante con stand dedicati alle esigenze dei celiaci; e poi frittelle, panzerotti,a base di podolica e porchetta d’asino. Per i più piccoli un’area di giochi gonfiabili e possibilità di partecipare alcon cavalcata del pony. Novità 2018 i quad elettrici!: La Grande Festa di Pierino: Contrada Cristo Fasano, Cassano Delle Murge ( Bari : dal 26 luglio al 2 settembre 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica e festa della birra: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : siamo a una trentina di chilometri da Bari, da qui per raggiungere Cassano delle Murge è possibile seguire la provinciale 236Scopri tutti gli eventi della Puglia