La Festa della Paranza a Calangianus

La XIII edizione dellaè ancora una volta organizzata a Calangianus dall’Associazione "Chissi di La Paranza" per un’estate al sapore di pesce fresco.la sagra inizierà allelungo la frequentata Via Roma, arteria principale del paese in provincia di Sassari La paranza, piccola barca da pesca a strascico che ancora si usa in alcune località della Sardegna e della Sicilia , dà il nome a una gustosaa base di merluzzetti, sogliole, triglie, alici e pescetti azzurri.Ai partecipanti si serve questo piatto caldo che profuma di mare e di passione ittica: stimato un servizio di oltre 2.000 vassoi di portate ai quali si accompagnano vini locali e dolci tipici dell’area gallurese.Si andrà avanti fino a sera tardi cone intrattenimento per tutti.Festa della Paranzavia Roma, Calangianus (Sassari).6 luglio 2019.dalle ore 19:30 frittura di pesce accompagnata da vini locali e dolci tipici e frittelle.Dalle ore 10 visita guidata ai monumenti, siti archeologici e musei del paese;dalle ore 19:30 raduno, sfilata ed esibizione della:- Banda musicale Michele Columbano;- la Mascara Gadduresa di Calangianus;- Gruppo folk Lu Rizzatu dui Calangianus;- Gruppo Sos Cotzulados di Calangianus;dalle ore 21 musica dal vivo.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.gratuito.sagra gastronomica.la SS 127 unisce Calangianus a Tempio Pausania, Nuchis e Telti;la SP 136 porta a Luras e la SS 427 fino alla Costa Smeralda, mentre Olbia è raggiungibile tramite la SP 38.La stazione di Calangianus si colloca sulla linea ferroviaria Sassari – Tempio – Palau.Il paese è servito dall’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, città in cui è presente anche il porto.