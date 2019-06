La Fiera Carrettesca e la Festa della Robiola a Roccaverano

Informazioni, date e orari per partecipare alla fiera

Calendario delle aperture

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Quest’anno torna a Roccaverano l'appuntamento dedicato alla, che propaga la sua eco profonda di sapori in tutte le Langhe, sottoinsieme agreste dell’ameno territorio circostante Asti Non soltanto la provincia ma l’intero Piemonte va su di giri, un weekend sicuramente pieno di aspettative che rinnova il proprio repertorio per una XIX edizione davvero interessante.Tutto è pronto per coronare l’esposizione e la vendita in ambito fieristico del formaggio caprino forse più popolare nell’area piemontese, forte di una storia secolare e di una preparazione rigorosamente artigiano-casearia basata sulla meticolosa lavorazione del latte crudo intero di capra appartenente alle razze Roccaverano e Camosciata Alpina.Il risultato è un latticino a pasta bianca e morbida a tutela consortile, un derivato per tutti i gusti e tutti i palati, anche quello di Tessa Gelisio,conduttrice tv, blogger e ambientalista che sarà l’ospite della manifestazione e protagonista (domenica 30 giugno alle ore 16:30) della solenne investitura in qualità diGli enti organizzatori e promotori sono il Comune di Roccaverano, la Pro Loco, l’Unione Montana Langa astigiana Val Bormida e il Consorzio per la Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano.Ilè fittissimo e coprirà le giornate con eventi e iniziative per tutti.Si parte con la mostra AgriCultures presso il Comune venerdì 28 giugno all ore 18 e si prosegue il sabato con un lungo ciclo dipresentate dalle Pro Loco zonali, che sottoporranno al giudizio del pubblico prelibatezze come gli gnocchi alla robiola, mele in pastella e torta alle nocciole, ravioli al plin fritti, farinata e cugnà, quest’ultima specialità piemontese coniugante ingredienti quali uva, mele, nocciole, pere, cotogne, fichi, frutta secca, albicocche, chiodi di garofano e cannella. Alle portate si accompagnano vini esemplari, il Barbera d’Asti su tutti. La musica sarà offerta dalla Discoteca Mobile nell’ambito della Serata anni ’70-’80-90.Domenica è tempo della, inclusiva di degustazione e vendita di questo e altri prodotti di Langa, con l’interludio costituito dalla performance degli Sbandieratori, dei Musici e dei Figuranti storici del Comune di San Damiano. A ciò vanno a sommarsi altri stuzzicanti intrattenimenti, dibattiti e premiazioni.Fiera carrettesca – Festa della Robiola di Roccaverano D.O.P.Roccaverano (Asti).dal 28 al 30 giugno 2019.sabato dalle ore 19, domenica a partire dalle ore 10.La mostra AgriCultures presso il Comune inaugura venerdì alle ore 18, a cui segue (ore 21) un incontro nella Sala Consigliare.Maggiori indformazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.gratuito.fiera enogastronomica.da Asti percorrere la Superstrada SS 231 in direzione di Acqui Terme/Alba, uscire e imboccare la SP 456, continuare sulla SS 456 attraversando Canelli e Monastero Bormida prima di arrivare a destinazione.La stazione ferroviaria serve il comune di Mombaldone e quello di Roccaverano.L’aeroporto di Genova è più vicino rispetto al “Sandro Pertini” di Torino, dato che il primo dista 85 km circa e il secondo 107 km.