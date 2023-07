Passeggiando di sera con il formaggio Murazzano DOP

Informazioni, date e orari per partecipare

Il Murazzano DOP è un formaggio grasso a pasta fresca entrato da tanti anni nel novero della tradizione casearia delle Langhe, in particolare del paese diin provincia diÈ così che punturlamente, all’inizio del mese di agosto va in scena la rassegna enogastronomica Passeggiando di sera con il Murazzano DOP, ormai giunta alla XXIX edizione, in programmaDi che cosa si tratta in parte lo spiega il titolo dell’iniziativa, ovvero una coinvolgente passeggiata notturna di otto tappe tra le piccole vie del raccolto centro storico, una sorta di cena/buffet in piedi, itinerario che fa dell’aperitivo il principio e il dolce la degna conclusione, intervallata da quattro punti per la degustazione dei vini.C'è spazio anche per musica e divertimento, ma non prima di aver assaporato la specialità del borgo, quel Murazzano DOP prodotto della mitica Pecora delle Langhe, razza autoctona pura considerata addirittura a rischio estinzione e per questo gelosamente preservata.Passeggiando di sera con il Murazzano DOPMurazzano (Cuneo).5 agosto 2023.percorso enogastronomico.dalle ore 20.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale del Comune di Murazzano, al tel. 0173/791201 o su questa pagina Facebook dall’Autostrada Torino-Savona bisogna uscire a Carrù e continuare per Farigliano, Belvedere e Murazzano.Dalla stazione ferroviaria di Cuneo prendere l’autobus diretto al paese.