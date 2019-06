La Sagra dei Vincisgrassi ad Osimo

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Un nome altisonante per una ricetta le cui origini si perdono nella notte dei tempi; è un piatto della domenica, tipico delle Marche , a dare il nome alla, una festa del gusto che ogni anno segna l’apertura dell’estate a Osimo , città d’arte appoggiata su una collina nell’entroterra di Ancona La Sagra dei Vincisgrassi è una tre giorni ad alto contenuto calorico (quest'anno), una kermesse di autentico sapore popolare non solo per quello che si assaggia, accompagnato da, ma anche per il contorno deglie dell’intrattenimento.A tavola ci si accomoda la sera il venerdì e il sabato, e la domenica sia a pranzo che a cena: alla Sagra dei Vincisgrassi scoprirete un piatto che è stretto parente delle lasagne emiliane e imparerete a coglierne le differenze: undi grana più grossa, unapiù compatta,a dare un impronta più decisamente speziata.Si balla poi fino a tardi con orchestre che mescolano liscio, musica latino-americana ed evergreen da discoteca. Per i più sedentari, la manifestazione propone unache corona la giornata della domenica.Se avete tempo, di giorno, vi consigliamo – lasciato il piazzale di fronte alla parrocchia della Sagra Famiglia, dove è allestita la Sagra dei Vincisgrassi – una breve passeggiata fino al centro storico; qui, se l’estate batte in testa, potrete ritemprarvi al fresco sia visitando la cattedrale romanica affacciata sulla, sia addentrandovi nei cunicoli della Osimo sotterranea, un dedalo di vicoli scavati nell’arenaria che faceva da rifugio per i più antichi abitanti del luogo.: Sagra dei Vincisgrassi: Osimo (Ancona).: dal 28 al 30 giugno 2019.: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.Venerdì 28 giugnoore 21 Torneo di Burraco.Sabato 29 giugnoore 19:30 apertura stand gastronomici;ore 21 muscia con Cuore d'Italia Band.Domenica 30 giugnoore 11:30 pranzo d'asporto;ore 19:30 apertura stand gastronomici;ore 20 musica con movida Group.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della sagra.: siamo a meno di una ventina di chilometri da Ancona; per raggiungere Osimo si percorre l’autostrada Adriatica, A14, uscendo – in entrambi i sensi di marcia - ad Ancona Sud-Osimo. Trasporto pubblico: fermano a Osimo i bus per Macerata dalla stazione ferroviaria di Ancona, mezz’ora di tragitto.