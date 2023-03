La Festa delle Ciliegie a Zovon di Vò

Informazioni, date e orari della Festa delle Ciliegie

La tradizione frutticola dei suggestivifa tappa a, frazione di(provincia di Padova), che dopo tre anni di sosta per la pandemia torna a ospitare una nuova edizione della, evento capace di valorizzare al meglio la succosa e dolcissima prelibatezza dalle forme armoniose.La festa è organizzata con amore dal Gruppo Le Ciliegie ed è in programma per due fine settimana consecutivi, rispettivamente il. Per l'occasione come sempre è di scena il riccocon le sue specialità locali, vino, birra a fiumi e panini, senza dimenticare l'intrattenimento musicale e gli spettacoli.Festa delle CiliegieZovon di Vo’ (Padova).19-20-21 e 26-27-28 maggio 2023.sagra popolare.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Vo’ si può raggiungere tranquillamente in auto con l’Autostrada A4 uscendo a Monselice e procedendo per Este e Vo’ Euganeo, seguendo infine le indicazioni per Zovon; in alternativa si può percorrere l’Autostrada A31 con uscita ad Albettone-Barbarano e proseguimento per Vo’ Euganeo.In bus sono attive le linee SITA.