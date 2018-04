Il Palio di San Floriano a Jesi

Informazioni utili, date e orari per visitare il Palio

Nel medioevo era la cerimonia che simboleggiava il primato disui castelli del contado, riportata già in cronache d’epoca nel 1227. Sospeso nel 1808, ilha ripreso vita nel 1996, e da allora puntualmente attorno al 4 maggio, ricorrenza del santo, richiama nell’antica cittadina in provincia di Ancona per una festosa e colorata rievocazione storica (quest’anno spalmata, a coprire due weekend consecutivi).Il nucleo antico di Jesi, nei giorni del Palio di San Floriano, diventa il set di un kolossal storico, autentica macchina del tempo. Tra le mura quattrocentesche si muovono figuranti in costume che riportano in vita mestieri e riti medievali. Potrete ammirare le spettacolari coreografie di, tamburini,; giocolieri e musicanti vi intratterranno agli angoli delle strade; e in tutto il centro storico si muovono drappelli in abiti antichi.Tra le più curiose iniziative in programma nel Palio di San Floriano vi segnaliamo una partita di, una sfida di, un assalto delle mura tanto fragoroso quanto incruento. Il gran finale è costituito da un corteo storico che coinvolge tutti i gruppi che animano la manifestazione.Per tutta la durata del Palio di San Florianopropongono menù ispirati alla cucina del tempo (si sfidano per il titolo del miglior piatto vintage); e nei fine settimana le botteghe artigiane del centro storico prolungano l’apertura, mentre in piazza si apre un. E il palio vero e proprio? Se lo giocano in unatutti i comuni della Vallesina, la vallata che da Ancona risale verso Jesi.: Palio di San Floriano: Jesi (Ancona): dal 4 al 13 maggio 2018: non disponibile: ingresso gratuito: rievocazione storica: sul sito ufficiale della manifestazione, tel. 0731 56160: ci troviamo 32 km a ovest di Ancona, sulla SS76 Ancona-Roma. In autostrada, l’uscita più vicina, a 16 km da Jesi, è Ancona Nord, sulla A14 Bologna-Taranto. Trasporto pubblico: servizio autobus sulla linea Jesi-Ancona gestita da Conerobus.Scopri tutti gli eventi delle Marche