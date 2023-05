La Sagra del Carciofo Bianco a Pertosa

Informazioni, date e orari della Sagra del Carciofo

Si distingue dagli altri carciofi per le infiorescenze piene e tonde, di un verde tenue e argentato, delicatissime al gusto. È una prelibatezza tipica di, borgo nell’entroterra agricolo della provincia di, ed è il protagonista della, che si tiene proprio nel periodo clou della raccolta: per quest’anno è in calendario nelle giornate delL’accostamento più semplice lo valorizza, in pinzimonio, abbinato all’aroma pieno dell’extravergine d’oliva locale; ma alla Sagra del Carciofo Bianco una squadra di cuoche e cuochi scelti tra i residenti lo serve in tavola nelle appetitosedi un menù interamente a tema, gustoso e – come si sa – assolutamente salutare.Dopo tre anni di sosta per la pandemia, finalmente ritroviamo la– il venerdì solo a sera, sabato e domenica doppio turno, pranzo e cena - nella centrale Piazza De Marco, in un’atmosfera scaldata dal ritmo delledel territorio.Ad appetito saziato consigliamo di buttare un occhio dietro l’angolo della piazza, al, il museo multimediale – prolunga l’apertura alla sera proprio in occasione della sagra – che introduce all’altra celebrità del luogo, leLa visita alleè uno spettacolo da non perdere: si aprono un chilometro a valle dell’abitato, nei pressi del fiume Tanagro (è a prezzo scontato solo in occasione della Sagra del Carciofo Bianco, conviene però prenotarsi per tempo): ci si inoltra tra cunicoli e grandi cavità prima a piedi e poi in piccole imbarcazioni lungo un fiume sotterraneo che si addentra nel cuore della montagna.nei giorni della sagra: venerdì ore 11–14–17, sabato e domenica ore 10–11–12–13–14–15:30–16–17 (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0975 397037 o scrivendo un'e-mail a prenotazioni@fondazionemida.it).Nessun problema nemmeno in caso di maltempo: unaterrà all’asciutto i commensali della Sagra del Carciofo Bianco, mentre le grotte sono il più antico e naturale dei ripari.Se ti interessa l'atrgomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Sagra del Carciofo Bianco: Piazza De Marco, Pertosa (Salerno).5-6-7 maggio 2023.ingresso gratuito; consumazione a pagamento.sagra gastronomica.: venerdì aperto a cena dalle ore 19:30 alle 24.Il sabato e la domenica aperto sia a pranzo che a cena.Maggiori informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.: Pertosa si trova circa 80 km a sud-est di Salerno, in prossimità (6 km) dell’uscita Polla sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.Trasporto pubblico: autobus dalle stazioni FFSS di Salerno o di Sicignano Scalo.Alla sagra il parcheggio è gratuito.