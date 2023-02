La Sagra delle Frittelle a Montefioralle

Informazioni, date e orari della Sagra delle Frittelle

Calendario delle aperture

Nel borgo di, tra le morbide colline del Chianti fiorentino, torna dopo tre anni di sosta per la pandemia la mitica, in programma nel weekend del. La manifestazione giunge alla, ma ha una tradizione antichissima, perché si tramanda dal Rinascimento quando le famiglie del borgo erano solite preparare queste pastelle dolci per celebrare San Giuseppe.La sagra si tiene come sempre presso il, grazioso borgo medievale nel comune di. Il maniero si trova fra le splendide colline del Chianti fiorentino, in un’area dellainscindibile dagli eventi che qui promuovono le delizie di una terra inesauribile e generosa in termini enogastronomici.In occasione della prima sagra si decise di progettare e utilizzare un’in funzione ancora oggi: 2 metri di diametro, quasi 250 kg di olio e tante frittelle di riso che sfrigolano che è un piacere!Attenzione però, se pensate di gustare delle frittelle qualunque…vi sorprenderete, perchè lesono cucinate esclusivamente come facevano le antiche massaie contadine; sono infattiche viene aromatizzato e amalgamato con le uova e l’olio, rigorosamente extra vergine di oliva toscano.Oltre agli stand dove gustare le frittelle, panini, crostini e vinsanto, nei due giorni di festa ci si diverte anche con lae l'animazione (vedi programma nello specchietto riepilogativo qui sotto). L’evento è organizzato dal Comitato Turistico di Montefioralle in collaborazione con il Comune di Greve in Chianti.: Sagra delle Frittelle: Montefioralle, frazione di Greve in Chianti (Firenze).: 18-19 marzo 2023.: ingresso libero.: sagra gastronomica.Sabato 18 marzo 2023Ore 14 inizio cottura e distribuzione delle frittelle di riso accompagnate da vino e vinsanto. Vendita panini e crostini.Ore 15 animazione con "La Tarumba".Dalle ore 18:30 Aperifrittelle con DJ Set presso il circolo di Montefioralle.Domenica 19 marzo 2023Ore 10-18 vendita delle frittelle di riso accompagnate da vino e vinsanto. Vendita panini e crostini.Ore 15-18 musica dal vivo con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Panzano.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comitato Turistico di Montefioralle.: siamo a circa 30 km da Firenze, da dove per raggiungere Montefioralle si può percorrere la SS 222, la via Chiantigiana che attraversa i vigneti chiantigiani.Durante la manifestazione è previsto un servizio navetta gratuito che collega Piazza Trento a Greve in Chianti al Castello di Montefioralle dove si svolge la sagra. Partenze ogni 30 minuti, con fermata alla cappellina di S. Anna (sabato ore 15-19, domenica ore 11-19).