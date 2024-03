La Sagra dei Fisciòt a Belluno

Informazioni, date e orari della Sagra dei Fisciot

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

si rinnova l’appuntamento con la tradizionale, all’anagrafe, l’evento cittadino che si svolge solitamente due domeniche prima della Pasqua. Quest'anno la manifestazione cadee in città troveremodi dolciumi,specializzati nella vendita di giocattoli e pezzi d’artigianato.Per l'occasione, la Filarmonica di Belluno 1867 apre la propria stagione concertistica (esibizione alle ore 10:45 in Piazza Duomo). Il culmine si raggiunge però nel pomeriggio, quando alleva in scena la storicaper le vie della città della statua raffigurante la, in partenza dallaLaha avuto origine nel lontano 1716 e mantiene saldo il proprio carattere religioso sebbene negli anni si sia dato notevole risalto all’aspetto ludico, tanto che attraverso di esso si comprende il significato del secondo nome attribuito all’evento:può tradursi con "fischietto", articolo un tempo vendutissimo dagli artigiani locali, abili a costruirlo a mano. Oggi vi si vende un po' di tutto: articoli regalo, opere in vetro, ceramica e legno, poi tessuti, soprammobili, dischi, capi d’abbigliamento, ombrelli e monili da collezione.Piazza Duomo, in particolare, ospita il; ancora in Piazza Duomo e nella vicina Piazza delle Erbe torna il"Cose di vecchie case", mentre da venerdì 15 a domenica 17 marzo in Piazza dei Martiri troviamo l'Sagra dei Fisciòt - Festa della Madonna Addoloratacentro storico di Belluno.17 marzo 2024.ingresso gratuito.festa religiosa.iniziative dal mattino fino a sera.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Belluno per raggiungere il centro storico di Belluno è attivo un servizio navetta bus unendo le linee nord-est (da Baldenich/Cavarzano alla stazione ferroviaria) alle linee sud-ovest (da Via Col da Ren a Piazza Marconi) con passaggi ogni dieci minuti.Sono utilizzabili inoltre le linee 1, 2 e 3 che percorrono rispettivamente i tratti Castion - Piazza Marconi, Giazzoi/Tisoi – stazione, Col di Piana – stazione con partenze ogni 40 minuti.