La Sagra della Mimosa a Pieve ligure

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Calendario delle aperture

Febbraio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ben 61 primavere per questa tradizionale manifestazione che veste di giallo tutto il paese di, sì perché lache si svolge quest’annoè tutto un tripudio di piantine simbolo della festa delle donne.Siamo a pochi chilometri a sud di Genova e qui ogni anno ci si raduna per festeggiare la mimosa con appuntamenti culturali, mostre fotografiche, serate gastronomiche e concorsi di decorazione floreale.Il clou della manifestazione è previsto perquando alle 9.30 da piazza De Camillis parte la; segue un programma nutrito e ricco con la, la tradizionale benedizione della mimosa e alle 14 la celebreche si snoda lungo via Roma, chiusa al traffico per l’occasione, con la distribuzione gratuita di tralci di mimosa in piazzale San Michele. Spettacolari nei loro addobbi, i carri sono seguiti in gran parte da bambi vestiti come a Carnevale e verso le 16 si procede alladei carri più belli. In piazza San Michele sono previsti anchee intrattenimento musicale.: Sagra della mimosa: Pieve Ligure (Genova): dal 3 all’11 febbraio: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica e folcloristica: suldel comune: siamo in Liguria a poco più di dieci chilometri da Genova; da qui per raggiungere Pieve Ligure è sufficiente seguire la statale 1 (via Aureliag). Durante la manifestazione è attivo un servizio di navetta gratuita che collega la stazione a piazza De Camillis.