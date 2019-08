La Magia del Legno a Sutrio in Carnia

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Ognigli storici porticati di Sutrio , in provincia di Udine, si animano di falegnami e intagliatori in occasione della, un evento che chiude l’estate e richiama visitatori un po’ da ogni parte del Nord Italia.E così anche il prossimoin questo paesino della, conosciuto proprio per i suoi, si ritrovano all’opera artisti locali, docenti e allievi delle scuole di intaglio di altre regioni e ospiti internazionali.In giro per il borgo per tutto il giorno si vedonointenti a trasformare semplici pezzi di legno in originali, accompagnati dal suono della fisarmonica.Le opere sono a volte monumentali, tutte incantevoli per la loro perfezione e utili per scoprire le meraviglie del processo di lavorazione del legno. Due le tappe fondamentali: lacon tutti i suoi vecchi attrezzi e il, realizzato da Gaudenzio Straulino in trent’anni di attività.Oltre agli artisti all’opera, durante la festa del legno si può visitare il caratteristico mercatino dell'artigianato e agroalimentare, musica, animazione per grandi e piccoli, la mostra polifunzionale ebike in prova e laboratori didattici per bambini.L'appuntamento è anche l'occasione per assaggiare i tipici, una sorta di agnolotti con ripieno a base di ricotta da gustare in molte varianti.: Magia del legno: Sutrio (Udine).: 1 settembre 2019.: ingresso libero.: mostra mercato.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Sutrio si trova in Friuli Venezia Giulia a circa una settantina di chilometri a nord di Udine ed è raggiungibile seguendo l'A23 Udine-Tarvisio con uscita Carnia.