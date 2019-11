La Mostra del Radicchio Rosso a Mogliano Veneto

Informazioni utili, date e orari per visitare la mostra

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel cuore della Marca trevigiana, nel comune di Mogliano Veneto , ilsi celebra un’eccellenza tutta locale con la, che insieme a quello variegato è un prodotto certificato Igp.Due giorni all’insegna di questa tipicità ortofrutticola che inizia con l’aperitivo a base di radicchio con cicchetti da gustare nei tanti bar di Mogliano, per poi continuare con la cena a tema e degustazioni di risotto e frittata al radicchio.La manifestazione prevede inoltredi pittura, mostra del radicchio e prodotti tipici,sulla lavorazione del radicchio, mostre sulla civiltà contadina e altri appuntamenti in corso di definizione.La Mostra del Radicchio Rosso di Mogliano Veneto fa parte della rassegna gastronomicadedicata al Radicchio Rosso di Treviso e al Variegato di Castelfranco IGP, curata dall'UNPLI Treviso, in collaborazione con le Pro Loco e il Consorzio di Tutela del Radicchio.La rassegna si svolgee prevede diversi eventi sparsi nei comuni della Marca trevigiana.: Mostra del Radicchio Rosso: Mogliano Veneto (Treviso).: 14-15 dicembre 2019.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo in Veneto , a poco più di una decina di chilometri da Treviso Per raggiungere il comune seguire l’A27 Venezia-Belluno con uscita di Mogliano Veneto.