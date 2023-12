Informazioni, date e orari del Natale a Milazzo

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Comune diha messo in programma un cartellone di eventi natalizi che si svolge in diverse location del centro storicoIn questo periodo il centro è addobbato con luminarie che rendono l’atmosfera ancora più coinvolgente. Sono davvero molte le iniziative ideate per coinvolgere il pubblico e per far vivere la magia del Natale tra concerti di beneficenza e spettacoli nei teatri cittadini, cori gospel nelle chiese, giochi e giostrine per bambini, ma anche il) con tanti personaggi e mestieri. L'ingresso costa 3 euro (gratis fino ai 12 anni). Orario: 17-21:30.Il programma prevede inoltre un weekend dedicato alloin Piazza Caio Duilioe tanti altri appuntamenti. La grande novità di quest’anno è il videomapping sulle facciate del palazzo municipale, del Duomo di Santo Stefano e della chiesa di San Giacomo.C'è anche il(dal 9 al 23 dicembre) che dà risalto alla Scalinata con artigiani ed espositori vari. Anche al Trifiletti si vivrà l’atmosfera del Natale con diversi spettacoli a partire dal 17 dicembre con Mario Venuti. Il 22 dicembre è prevista opera lirica, mentre il 6 gennaio debutterà il musical "Re Leone".Per la festa di, l'ospite sul palco in Marina Garibaldi è(dalle ore 23:45 fino al’1 a.m.), per poi lasciare spazio a tre DJ di Milazzo che mantengono viva la serata fino all 3 a.m.Natale a MilazzoMilazzo (Messina).dall'8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Milazzo e sulla pagina Facebook dedicata.Milazzo è collegata a, ae amediante la SS113, ma anche con l’autostrada A20.La città è ben collegata anche con i bus da Messina e con le maggiori città italiane mediante la rete ferroviaria.