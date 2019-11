La Sagra dell'Olivo a Canino

Informazioni, date e orari per visitare la sagra

Più dei lingotti che luccicano e pesano, a Canino conta molto di più l’oro verde, lo straordinariodella Maremma Laziale.Il borgo in provincia di Viterbo celebraun nettare evinto dalla spremitura di olive eccellenti e lo porta in trionfo nel contesto dellaLa sagra, che inizia ufficialmente nel weekend precedente con l’apertura deie delleaccessibili a tutti, si ripropone per lacon unquanto mai ricco di degustazioni, intrattenimenti, incontri a tema, show cooking e il saldo leit motif ricorrente della cultura agreste, tradizione millenaria che ha sempre caldeggiato (e continua a farlo) un’economia rapportata ai frutti della terra.L’è il principe dell’intera kermesse, la perla presentata e accostata alle squisite ricette proposte dai ristoranti, nelle veraci trattorie e persino nelle enoteche, esaltando(ci sarà la più grande del mondo in piazza Valentini ma non pensate di mangiarla tutta voi!) e piatti rustici.La Sagra dell’Olivo è davvero una bella occasione per aprire gli occhi e comprendere tutte le varie fasi del processo di produzione adottato dagli oleifici, le sue qualità organolettiche percepibili anche solo da un assaggio, le sfumature di un gusto “raccontato” dae da lezioni mirate della scuola alberghiera.Non mancheranno mercatini artigianali, giocolieri di strada, danze e cortei storici durante la festa dell’anno per eccellenza secondo gli abitanti di Canino.Per i visitatori è anche l'occasione per fare un giro nel borgo a contemplare i suoi gioielli come, ile l’exSagra dell’OlivoCanino (Viterbo).dal 5 all'8 dicembre 2019.gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco oppure tel. 335/1800576 o mail prolococanino@gmail.com Canino si trova lungo la SR312 Castrense fra Montalto di Castro eGli autobus Cotral arrivano alla fermata principale del paese, che è Largo Bonaparte; la stazione ferroviaria più vicina si trova a Montalto di Castro.L’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.