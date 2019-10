I mercatini di Natale a Castellabate

Mercatini di Natale di Castellabate

Calendario delle aperture

Il suggestivo borgo medievale di Castellabate , in provincia di Salerno, noto ai più per essere stato la location del famoso film “ Benvenuti al Sud ”, ospita la VIII edizione deiIn occasione delle imminenti festività, per due fine settimana consecutivi -- il paese si trasforma in un favoloso ambiente magico dove le casette illuminate propongono dolci, prodotti tipici, idee regalo, luci, sapori e colori del Natale cilentano.All'artigianato in vendita negli stand si affiancheranno anche: il periodo dell'Avvento a Castellabate è dunque perfetto per concedersi un'immersione totale nel Natale, in un'atmosfera suggestiva di questo che è considerato uno dei borghi più belli della Campania Castellabate (Salerno).6-7-8-13-14-15 dicembre 2019.dalle 10 alle 22.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.