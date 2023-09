La Sagra della Mostarda di Fichidindia a Pedagaggi

Informazioni, date e orari della Sagra della Mostarda

Calendario delle aperture

Ottobre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna dopo due anni di sosta per la pandemia la, frazione di, in provincia di. Protagonista assoluta della sagra, che si svolge nel fine settimana delper la 29° edizione, è la favolosa, la cui ricetta è stata nel passato creata, collaudata e oggi perpetrata dalle massaie del posto.Qui l’attaccamento alle proprie radici costituisce un tratto identitario fondamentale. Per un weekend questo valore sdogana coinvolgendo migliaia di visitatori che si riversano nella frazione per assaporaredel territorio come la, iappena sbucciati, la porchetta, la ricotta calda, salumi e formaggi, crispelle e cavateddi con ragù di maiale, dolci fatti in casa, ma anche, che qui sono gli assi nella manica degli agricoltori locali dediti a coltivazioni scremate da ogni contaminazione e votate all’essenza della natura rigogliosa.La manifestazione propone per due giorni degustazioni, spettacoli, musica e folklore nell’ambito di una tradizione gastronomica storicamente consolidata. A organizzarla è la, con il patrocinio del Comune di Carlentini, della Provincia e della Regione Sicilia; a parteciparvi non sono soltanto i 970 abitanti del borgo, ma anche tanti curiosi provenienti da tutta l’isola.Laè inoltre l’occasione per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del paese, tra rioni antichi, le casupole caratteristiche nello storico, dove la tradizione rurale è illustrata nellaRassegna Agroalimentare - Sagra della Mostarda di FichidindiaPedagaggi di Carlentini (Siracusa).7-8 ottobre 2023.ingresso gratuito.rassegna agroalimentare/sagra.apertura stand dalle ore 9 alle 24.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco. Telefono 095 995 406.percorrere in auto l’Autostrada Catania – Siracusa, uscire a Lentini-Carlentini in direzione Carlentini, proseguire fino al bivio Pedagaggi-Sortino e continuare sulla SP32 fino a destinazione.La stazione ferroviaria più vicina si trova a Lentini e da qui si prosegue con le linee bus extraurbane.Il Fontanarossa di Catania è l’aeroporto di riferimento.