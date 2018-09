La Festa della Patata naturale Alto Astico a Tonezza del Cimone

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Settembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè una manifestazione gastronomica tutta dedicata alle patate di vallata e montagna, assolutamente naturali, coltivate senza l'uso di erbicidi, antiparassitari e fertilizzanti chimici.Dae a seguire per, i ristoranti di Tonezza del Cimone convenzionati con i produttori di patate naturali e scelti per l’attenzione alle materie prime e l’accoglienza, propongono menu di degustazione conserviti con i migliori condimenti, dai classici pomodoro e basilico o burro e salvia ai più elaborati ragù di carne e funghi porcini.Laa Tonezza è prevista dalle 12 alle 15 (o in orario di cena, ma con prenotazione direttamente al ristorante) presso queste strutture: Albergo Ristorante Vicenza, tel. 0445749061; Albergo Ristorante Trentino, tel. 0445749039; Albergo Ristorante Al Prato, tel. 0445749378; Albergo Ristorante Chiosco Alpino, tel. 0445749079 - 3203735255; Albergo Ristorante Bucaneve , tel. 0445749059 – 3428898244.La Festa della Patata Naturale dell'Alto Astico e di Tonezza si celebra anche con degustazioni a Posina (Albergo Ristorante Al Garibaldino, tel. 0445748023) e Arsiero (Albergo Ristorante Irma, tel. 0445714233 e Albergo Ristorante Italia Risorta, tel. 0445740345).: Festa della Patata Naturale dell'Alto Astico e di Tonezza: Tonezza di Cimone (Vicenza).: dal 30 settembre e tutte le domeniche di ottobre e novembre.Ultimo appuntamento domencia 25 novembre 2018.: dalle 12 alle 15, per la cena da concordare con il ristorante: 16 euro a persona che comprendono 5 assaggi di gnocchi di patate naturali con 5 differenti sughi. Le bevande sono escluse.: manifestazione gastronomica.: sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook del portale turistico di Tonezza del Cimone.: siamo in Veneto a circa una cinquantina di chilometri da Vicenza; il comune di Tonezza di Cimone è raggiungibile seguendo l’A31 Valdastico con uscita Piovene Rocchette oppure percorrendo l’A22 e la statale 349 (uscita Lavarone ) o 350 (uscita Folgaria ).