Tumact me tulez, il Festival dell'Aglianico a Barile

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Barile , in provincia di Potenza , si tiene una sagra dal nome davvero strano,, che celebra un piatto tipico della tradizione. Siamo alle pendici del, in piccolo paesino lucano che ospita una minoranza di linguistica arberëshë.Proprio questa contaminazione culturale, dovuta ainsediatesi proprio qui a partire dalla seconda metà del Quattrocento, ha dato vita a questo piatto antico tipico della cultura arbëreshë. Quando si parla disi intendono delle particolariservite calde con mollica di pane fritta e sugo alle noci e alici, una ricetta che veniva preparata e degustata nei giorni di festa, in onore di San Giuseppe (19 marzo), a Natale e durante i matrimoni.Ma qual è il segreto di questa ricetta? Beh, un po’ tutto: dalla pasta fatta a mano, alla mollica da rosolare fino a farla dorare e da aggiungere a piacere.La sagra è anche conosciuta comeperché durante i giorni della kermesse gastronomica i visitatori possono assaggiare un po’ tutti i sapori di quest’angolo di Basilicata Un vero percorso gastronomico che si snoda tra le vie del paese accompagnato da, esposizioni fotografiche,, convegni, concerti e spettacoli.Il recupero e la valorizzazione di questo piatto tipico è un obiettivo primario dellache organizza questa manifestazione da alcuni anni.: Tumact me tulez - Festival dell’Aglianico e dei Prodotti Tipici: Barile (Potenza).: 5-6 ottobre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a una cinquantina di chilometri a nord di Potenza, da dove si raggiunge Barile seguendo la SS658.